Luc Appermont en Bart Kaëll werken aan nieuwe theatertour

27 april 2020

23u00

Wat doen in tijden van corona? Daar heeft Luc Appermont het perfecte antwoord op. Samen met z'n echtgenoot Bart Kaëll zit hij al zeven weken in zijn kot. “We gaan wel eens wandelen of fietsen, maar voor de rest hebben we weinig contact met de buitenwereld”, vertelde hij in het Eén-programma ‘Vandaag’. “We worden ook regelmatig gevraagd om huisconcerten te geven of boodschappen in te spreken. Voor de verzorgingssector doen we dat heel graag, maar we krijgen nu ook massaal veel verzoeken voor verjaardagen en huwelijken. Dat wordt bijna een dagtaak. Daarnaast zijn we nog aan het schrijven aan een nieuwe theatertour. Die zou er eind 2021, begin 2022 moeten komen.”