Luc Appermont en Bart Kaëll vertellen over hun relatie: “Begon onze carrière vandaag, dan hadden we het nooit geheim gehouden” MVO

17 september 2019

Luc Appermont en Bart Kaëll vormen al 41 jaar een koppel. Jarenlang, 30 om precies te zijn, hielden ze hun relatie geheim, maar spreken nu opener dan ooit. In een voorstelling getiteld 'Intiem' geven Luc en Bart een inkijk in hun leven en onthullen ze de intieme geheimen over hun relatie. In 'Vandaag' bespreken ze het stilzwijgen en de coming out.

“Het was niet volledig geheim”, vertelt Luc. “Onze familie en vrienden, die wisten dat wel. Het was meer mijn keuze dan zijn keuze om het geheim te houden. Voor een presentator vond ik dat niet belangrijk, ik ben echt niet geïnteresseerd in hun persoonlijk leven, maar wel geboeid door wat ze vertellen. Voor Bart lag dat anders. Omdat hij zanger is, en over gevoelens zingt, en dicht bij zijn publiek staat. Maar dat is ook de reden waarom hij het aan de wereld wilde vertellen. Hij heeft op een gegeven moment aan alle tekstschrijvers gezegd: ik ga niet meer zingen over meisjes.”

Moest hun carrière vandaag van start zijn gegaan, hadden ze hun relatie nooit geheim gehouden. “Het zou ook niet meer lukken he, met al die sociale media. Maar we zouden dat ook gewoon niet doen. Dan zouden we het gewoon zeggen.”

“Hoe het destijds is uitgekomen van onze relatie? Heel toevallig eigenlijk, tijdens een interview met een blad. Ze vroegen me of ik op mannen viel, en ik zei ‘ja, en de zon schijnt ook’. Achteraf lieten ze het stuk nalezen, en stond er als mijn antwoord: ‘ja, ik val op mannen’. Ik had dat niet op die manier gezegd, maar Luc zei: ‘laten staan’, en zo is de bal aan het rollen geraakt.”

Bart komt zelfs met een nieuw album én een nummer gericht aan zijn vriend Luc, die op zijn beurt zeer gecharmeerd is. “Dit nummer mag hij spelen op mijn begrafenis”, klinkt het.