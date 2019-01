Louis Theroux trekt in zijn blootje op reportage DBJ

07 januari 2019

00u00 0 TV Documentairemaker Louis Theroux heeft zich wel vaker in gênante situaties genesteld en dat is in zijn nieuwe reeks niet anders. De Britse journalist trekt voor zijn drieluik 'Altered States' naar de Verenigde Staten om zich onder te dompelen in de wereld van liefde, geboorte en dood.

Vooral deze eerste aflevering over 'grenzeloze liefde', waarin Theroux afzakt naar Portland (Oregon) is spraakmakend. Hij is een vlieg op de muur in de wereld van polyamorie, waarbij partners meerdere liefdesrelaties aangaan. Zeker de scène waarin Theroux te gast is op een polyamoreus dinertje, net als alle genodigden in adamskostuum, levert opmerkelijke beelden op.

'Louis Theroux's Altered States'

Canvas 21.20 uur