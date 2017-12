Louis Talpe versterkt ‘Tegen De Sterren Op’: "Straks ben ik James Cook én Jan Mulder" Verrassende versterking van de sterrencast! Marc Coenegracht

05u00 0 VTM TV Goed nieuws voor de trouwe fans van ‘Tegen De Sterren Op’. Het komische VTM-programma komt volgend voorjaar terug met een achtste seizoen en pakt dan uit met een straffe nieuwkomer. Acteur Louis Talpe, in een vorig leven nog agent Toby in ‘Mega Mindy’ vervoegt de sterrencast. Hij maakte gisteren zijn komst bekend via een hilarische parodie op het inmiddels beruchte ‘metoo’-filmpje van Bart De Pauw.

De makers van ‘Tegen De Sterren Op’, het komische VTM-programma waarin tv-gezichten in de meest uiteenlopende situaties worden geparodieerd, zijn duidelijk trouwe kijkers van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ze zagen vorig jaar hoe Louis Talpe in de tv-quiz losjes uit de pols een uitstekende versie van Jan Mulder neerpootte. En ook geen enkele moeite had om Bruno Wyndaele te imiteren. Een nieuw parodietalent leek geboren. En gelukkig kon en wilde Talpe, die de voorbije maanden nog schitterde als stervoetballer Roel Thevenage in de zeer gesmaakte VTM-reeks ‘Spitsbroers’, de rookie zijn in ‘het nieuwe, achtste seizoen van Tegen De Sterren Op’.

Iets nieuws

"Dit is uiteraard geen plotse wending in mijn carrière, wel een super aangename extra weg die ik mag bewandelen. Leuk om samen te werken met collega’s die ik al lang ken en bij wie ik nu wat nieuws mag en kan proberen", vertelt Louis.

"Hoe ik zelf ontdekt heb dat ik behoorlijk stemmen kan imiteren? Door thuis heel vaak te papegaaien tegen de televisie", zegt hij. "Dat kan raar klinken, zeker mochten er ander mensen aanwezig zijn, maar zo ontdek je bepaalde timbres in de stem. Timbres die terug te vinden zijn. Maar uiteindelijk zijn ze me inderdaad via De Slimste Mens op het spoor gekomen. Dat ik daar Jan Mulder imiteerde was puur toeval. Ik weet nog dat in de gang zat te wachten en tegen Philippe Geubels wat anecdotes vertelde van Wyndaele. Tijdens de opnames heeft Erik Van Looy dat dan opgepikt. En was de trein vertrokken".

Wie wordt zijn eerste typetje?

"Het eerste typetje dat ik in het programma zal spelen is James Cooke. Dankbaar, ja, maar toch een ferme uitdaging", zegt Louis. "Ik heb me vooral voorbereid door heel veel filmpjes te bestuderen. Dankzij youtube is dat vrij eenvoudig, al is het wel een permanente zoektocht om alle details, alle ticks te ontdekken. Ik probeer dat proces zo natuurlijk mogelijk te doorlopen. Eerst moet ik de stem volledig onder controle hebben, dan is het zoeken naar ticks en kleine bewegingen. Niet iedereen is even karikaturaal, maar dan zoek je naar de comedy, de perfecte situatieschets."

"Met wat ik nog allemaal bezig ben? Ik heb vooral zeer zware sportieve uitdagingen in mijn agenda. Ik wil volgend jaar de Iron Man tot een goed einde brengen", zegt de acteur. "Dat doe je niet zomaar eventjes tussen twee tv-opdrachten door. Je kan die voorbereiding ook nooit stil leggen. Het wordt dus druk. Maar plezant."