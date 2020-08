Louis Talpe strikt hoofdrol in fictiereeks 'Onder vuur' Isabelle Deridder

21 augustus 2020

06u26 0 TV Eind juli raakte bekend dat de VRT van start ging met coronaveilige opnames voor 'Onder vuur', een fictieproject over een brandweerkorps in Oostende. Intussen weten we ook dat Louis Talpe (39) één van de hoofdrollen voor z'n rekening neemt.

Wat die rol precies inhoudt en wanneer de Eén-reeks het scherm haalt, is momenteel nog een vraagteken. "Maar geloof me: het is echt een heel straf verhaal", aldus de acteur.

Dat de set er door de coronamaatregelen ietwat anders uitziet dan Louis tot nu toe gewend was, neemt hij er graag bij. "We werken momenteel in kleine bubbels van 2 à 3 acteurs om de intiemere scènes in te blikken. Het is dan de bedoeling dat je die hele week met je collega's in dezelfde bubbel blijft. 't Is niet evident, maar ik focus op het positieve. Op deze manier kan ik tenminste aan het werk zijn, en blijven."