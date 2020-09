Louis Talpe open over wilde jeugdjaren: “Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nog leef” TDS

03 september 2020

22u56

Bron: VIER 0 TV Wie bij ‘Gert Late Night’ verblijft, belandt gegarandeerd in het bed van James Cooke. Vanavond was het de beurt aan Louis Talpe (39) om zijn ‘Bedgeheimen’ te verklappen. De acteur had het over zijn tijd als Mega Toby in ‘Mega Mindy’, en ook zijn wilde jeugdjaren en zijn vrouw Tiffany kwamen aan bod.



Louis Talpe blikt in bed met James met een warm gevoel terug op zijn rol als Mega Toby in ‘Mega Mindy’, de populaire kinderserie. “Tijdens de eerste jaren nadat ik gestopt was, had ik zoiets van: don’t mention the war, dit houdt mij te veel tegen. Ik kreeg geen kansen”, zegt hij. “Maar als ik nu weet hoeveel kinderen daar blij van werden en naar keken, dan is dat de max. Ik had, om heel eerlijk te zijn, ook geen idee waar ik aan begon. Ik was toen echt nog ‘een Johnny’.”

James wil weten of Talpe enige inspraak had tijdens de opnames. “Dat hij wat gespierder moest zijn”, lacht de acteur. “Maar ik heb me nooit super stoer gevoeld in dat pak. En of ik ooit écht een crush had op Mega Mindy? Dat niet, maar er is wel een goeie, lieve vriendschap.”

Bang van de baas?

‘Mega Mindy’ is een productie van Studio 100. En dus was Gert Verhulst ook ‘de baas’ van Talpe. Al heeft Louis dat destijds niet zo ervaren: “Nee, de eerste keer dat hij bij mij aan tafel kwam zitten, vroeg hij direct: ‘En, hoe is het met de vrouwen?’ Dat was het allereerste wat hij zei. En ik stond daar in mijn Toby-pakje, zo van: huh?”

James vraagt tevens of Louis gesteund werd door zijn ouders, toen hij acteur wilde worden. “Ze hebben mij in ieder geval nooit tegengehouden”, zegt Talpe. “Maar ik denk dat mijn moeder wel het meeste met mij heeft afgezien. Ik was niet lief en had te weinig respect toen ik jong was. Ik heb heel veel gefeest en mij goed geamuseerd. Ik heb ook veel meisjes leren kennen.” Zo komt ook zijn eerste keer al snel aan bod: “Tussen mijn 16 en mijn 17 jaar was dat. Op een toilet op een feestje, zo 10 minuten en klaar.”

Louis zette destijds meer dan geregeld de bloemetjes buiten, zo geeft hij nog toe. “Ik stam af uit een periode waar dronken rijden niet zo’n big deal was. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik nog leef.” Intussen heeft Louis al die wilde haren wel verloren. “Ik wist al na één week van innig contact: she’s the one”, vertelt hij over zijn vrouw Tiffany. “Blond, blauwe ogen en een mooi figuur. Voor mij is dit voor de eeuwigheid. Als ik dit verkloot, ben ik de grootste dommerik die er bestaat. Dat meen ik echt.”

