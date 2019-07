Lotto-trekking voortaan in Brusselse winkel en zonder Sophie Dewaele SD

03 juli 2019

18u21

Bron: Belga 1 TV Maar liefst acht jaar was Sophie Dewaele (45) hét gezicht van de Lotto-trekkingen op de televisie, maar vanaf vanavond zal de tweewekelijkse trekking er helemaal anders uitzien.

De Lotto-trekkingen hebben een make-over gekregen. Voortaan zullen de winnende nummers van de Lotto en de Joker+ geloot worden in een ‘Lottery Shop’ op het De Brouckèreplein in Brussel. De trekking kan vanop straat of via een glazen wand in de winkel gevolgd worden. Een gerechtsdeurwaarder zal aanwezig zijn, maar geen presentator meer. De trekking zal alleen nog maar begeleid worden door een stem, en dat zal niet die van Sophie Dewaele zijn, die al acht jaar lang in Vlaanderen de trekking in goede banen leidde. In Franstalig België was Stéphane Jobert al veertien jaar het gezicht van Lotto. Met de veranderingen wil de Nationale Loterij de spelen transparanter maken én de loterij dichter bij de spelers brengen. Op zaterdag zal trouwens ook een korte reportage te zien zijn over de verenigingen die gesteund worden door de trekking.

Sophie Dewaele was van 1997 tot 2003 omroepster op TV1. In die periode presenteerde ze ook ‘Vlaanderen Vakantieland’ en maakte ze reportages voor ‘De Rode Loper’. In 2003 verliet ze de VRT en ging ze aan de slag als woordvoerder voor de UGent. In 2004 startte ze bij VIJFtv. Sinds 2011 presenteert ze de Lotto-trekkingen op Eén.