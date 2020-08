Lotte uit ‘Love Island’ legt uit waarom relatie met Jarne echt stukliep: “Hij deed heel naar tegen mij, maar dat is nooit uitgezonden” SDE

26 augustus 2020

12u06

Bron: De Telegraaf 2 TV In het vorige seizoen van ‘Love Island' bracht de Nederlandse Lotte van Leeuwen (23) het hoofd van verschillende Islanders op hol. Helaas ging ze single naar huis. In ‘De Telegraaf’ blikt ze terug op haar deelname.

Tien Nederlandse en Vlaamse mannen en vrouwen die - afgesloten van de buitenwereld - op zoek gaan naar de ware liefde. Dat is zo ongeveer het concept van ‘Love Island’. De eerste Nederlandstalige versie werd vorige zomer uitgezonden, en deelneemster Lotte kon zich dan ook moeilijk voorbereiden op wat komen zou, vertelt ze in ‘De Telegraaf’. “Echt overal word je gefilmd. En dan bedoel ik écht overal. Er hangt zelfs een camera op het toilet, die ook beweegt. Je weet dat er achter de schermen mensen meeschrijven met wat je doet. Vooral in het begin hadden we daar allemaal moeite mee. Iedereen had een opgezette buik", klinkt het.

Toch heeft ze niet het gevoel dat het programma fake is. “In het begin heb ik weleens getwijfeld of de gevoelens van mensen echt waren, of werden gefaket zodat ze in het programma konden blijven, maar na een tijdje ben je echt volledig jezelf. Je kunt niet anders. Na een week of twee, drie komt sowieso ieders ware aard naar boven.” En dan heeft ze het bijvoorbeeld over de Vlaamse Jarne, met wie ze al vrij meteen een koppel vormde. Helaas bleef de liefde niet duren. “Die is een keer op een donderdag - onze vaste vrije dag - volledig uit zijn plaat gegaan, waarbij hij ook heel naar tegen mij deed. Ik zag een Jarne die ik echt niet leuk vond: een grove man in plaats van de lieve, rustige jongen die ik leuk vond. Later is dat in de villa nog meer geëxplodeerd, wat wel is opgenomen, maar nooit is uitgezonden. Eigenlijk ging het vanaf dát moment ook niet meer goed tussen ons in de villa", legt Lotte uit. “Ik ben toen echt afgeknapt op hem. Ik vind het ergens jammer dat die ruzie nooit is uitgezonden, omdat het verklaarde waarom het echt mis ging tussen ons. Vanaf dat moment heb ik ook een paar keer gehuild, iets wat ze bij mij uitgelicht hebben om de breuk tussen mij en Jarne te verduidelijken.”

Hoewel ze zichzelf geen huilebalk vindt, is ze het wel eens met hoe ze is neergezet. “Ja, bepaalde dingen worden uitgelicht, maar je doet en zegt die dingen toch echt zelf. Dat steeds werd uitgezonden dat ik huilde, was jammer, vooral omdat mijn familie zich daardoor veel zorgen maakte. Maar het gebeurde wel, al was ik echt niet de enige." Ze besluit dan ook: “Ik heb bijna alle afleveringen teruggekeken en vind hoe iedereen overkomt over het algemeen wel overeenkomen met de werkelijkheid.”

Het nieuwe seizoen van ‘Love Island’ is vanaf maandag 31 augustus te zien op VIJF.