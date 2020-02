Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ maakt er geen geheim van: “Dat eerste moment is een vleeskeuring” MC

23 februari 2020

21u30 15 TV Vorige week konden Nick en Christophe, het eerste homokoppel in ‘Blind Getrouwd’, elkaar niet snel genoeg knuffelen. In de tweede aflevering van ‘Blind Getrouwd’ lag dat voor het derde koppel, Lothar en Tatiana, enigszins anders. Zij konden voor het ‘ja’-woord moeilijk verder van elkaar staan. En werden dus door de schepen zachtjes aangemaand de afstand te verkleinen. Trouwen is en blijft een moeilijke klus.

Waren het de zenuwen, de onwetendheid, de stress van het moment? Of was er dat gevreesde ‘oei’-moment? Wilde Colruyt-winkelbediende Tatiana –Tati voor de vrienden en voor ons-, immers niet koste wat het kost een grotere man? Voldeed ‘het teddybeertje’, zoals zij hem nadien beschreef, daar wel aan? En lette vertegenwoordiger Lothar net niet te veel dat hij ‘netjes’ overkwam. Hij is de eerste kandidaat die toegaf dat dat allereerste moment in stadhuis of gemeentezaal verschrikkelijk is. ‘Draai of keer het zoals je wil. Je staat op een pied de stal. Dat eerste moment is, laten we eerlijk zijn, een vleeskeuring. Niet puur van is het een knappe, maar ook hoe gedraagt hij zich? Je probeert zo naturel mogelijk te zijn, maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal’.

Na Sonny en Laura, die vorige week al officieel huwden, was het in aflevering 2 eerst de beurt aan Nick en Christophe om officieel voor elkaar te kiezen. Opvallende schepen in Gent trouwens, met Mieke Van Hecke, die de honneurs waarnam. En ook Tatiana en Lothar werden officieel aan elkaar gelinkt. Ook nu weer raasden de emoties door de aflevering. Met vooral de zalige beelden als de kandidaat trouwers aan familie en vrienden laten weten dat ze gaan huwen. Die mix van verrassing, ongeloof, enthousiasme, geluk is zo intens dat we er eigenlijk niet genoeg van kunnen krijgen. Nick smeet in de huwelijkskamer het doosje Kleenex met een grapje ver weg. Wij waren blij dat de zakdoekjes voor het grijpen lagen…

Na haast 2,5 uur televisie is Vlaanderen drie getrouwde koppels rijker. Volgende nog eentje en dan begint het spel van aantrekken en afstoten. Het belooft een spannende rollercoaster te worden. Want nu al is zeker dat er geen zekerheden zijn.

Wij lichten de koppels door.

Christophe & Nick: “Moeilijk om te zeggen: mijn man”

Als het huwelijk, noem het gewoon de relatie tussen Christophe en Nick, de eerste homo’s die open en bloot voor gans Vlaanderen een inkijk willen geven in hun gezamenlijke leven, kan slagen, dan zullen ze heel hard moeten werken aan de twee snelheden waarmee ze dit avontuur willen beleven. Niet voor niets dat we bij aanvang van de tweede aflevering weer dat instant prettige gevoel te zien kregen, toen de twee elkaar voor het eerst zagen en elkaar meteen besnuffelden. Het ‘ja’-woord kwam er snel en vlot uit. En maar knuffelen… Al kregen we toch ook vrij snel de gevoeligheden van beide mannen mee. Nick vond de huwelijksreportage ‘awkward’ en vreselijk.Hij maakte ook duidelijk dat hij toch dat tikkeltje afstandelijker is wat kussen en knuffelen betreft. Christophe vond al dat knuffelen en aanraken ‘leuk’. Nick is dan wel weer de man die de openingsdans’ kiest. Met ‘If I Was Your Man’, van Matt Simons, kon hij geen duidelijker boodschap meegeven. Christophe vond de dans ‘magisch’. Zijn vraag of Christophe het ziet zitten om met hem te slapen klonk oprecht en emotioneel. Al geeft hij meteen ook toe dat hij het moeilijk, raar, vindt om ‘’mijn man’ te zeggen. Sterk hoe van dat speelse, ongedwongene, van het eerste moment, een paar uur later al een extra laag wordt toegevoegd. Dit wordt een bijzonder interessant koppel om volgen.

Slaagkansen: van 75 naar 65 procent

Laura & Sonny (stellen vast): “Wij-zijn-ge-trouwd!”

Onmiddellijk na hun ‘ja’-woord vorige week liepen Laura en Sonny niet hand in hand de zaal uit. Ze kwamen vanavond wél arm in arm naar buiten. Duidelijk minder gestresseerd. Om de kijker even later emotioneel te raken, door voor het avondfeest richting kerkhof te rijden, om er het bruidsboeket op het graf van de mama van Laura te leggen. Sonny deed daarbij alles perfect. Op de achtergrond blijven, maar toch zich als steun aandienen. Laura laat dan weer weten dat ze het ‘experiment’ moeiteloos twee maanden zal kunnen volhouden. Een realistische benadering van ‘Blind Getrouwd’. Veel poeha om samen de nacht in het grote huwelijksbed door te brengen hadden de twee ook niet. We hadden niet anders verwacht na de smakkerd die Laura Sonny gaf aan het einde van hun feest en haar opmerking dat hij een ‘topmatch’ was. Eerder maakte ze voor familie en vrienden duidelijk dat zij haar kersverse man ‘een tijger’ vond. Wat Sonny dan weer allemaal dacht, was minder duidelijk. Al gaf die wel ruiterlijk toe dat hij tijdens de fotoshoot wat had afgeloerd. ‘Gestudeerd, zeg maar’, omschreef hij zelf.

We krijgen inkijk in een emotioneel momentje: Laura en haar broer wilden het bruidsboeket op het graf van hun mama gaan leggen. Sonny komt dan ook meteen te weten dat de moeder van Laura stierf toen Laura nog maar zeven was. “Ergens ben ik blij dat ik zo jong was”, zegt ze. “Je verwerkt dat anders, je gaat er speelser mee om. Maar op een dag als deze had ik toch graag gehad dat ze erbij was.” Sonny mocht ook mee naar het kerkhof. Een vuurdoop, maar wel een mooi moment. “Ik wil me niet opdringen”, zei hij nog, maar Laura wilde graag dat hij meeging. “We gaan er wel chill mee om”, verzekert ze hem bij het graf. Voor traantjes was er dan ook geen tijd. Wanneer ze wegwandelen hebben Laura en haar broer het al over een ‘goei feestje’, want ze hebben immers nog een trouwfeest dat gevierd moet worden.

Tijdens dat feest mocht niet alleen Sonny met zijn bruid dansen. Ook samen met haar vader had ze iets voorbereid. De twee voerden een hele routine op. Sonny was onder de indruk: “Dat is dat we gemeen hebben. We hechten allebei veel waarde aan onze familie en onze hechte vriendenkring.”

Dat die familiebanden belangrijk zijn bewijst ook Laura’s broer in een emotionele speech. “Je vroeg me om je getuige te zijn ter ere van ons mama, dus ik zou graag een toast uitbrengen in haar naam.” Deze keer kwamen er wél een paar traantjes aan te pas.

Slaagkansen: van 50 naar 70 procent

Tatiana & Lothar: Groot geloof in het ‘Blind Getrouwd’-team

Zij is al ‘een jaar en enkele maanden’ vrijgezel, valt een beetje op ‘bad boys’ en heeft een knuffelbeer nodig. Hij vindt uiterlijk en verzorging heel belangrijk, heeft joekels van tattoos op beide armen en is op zoek naar een huisje-tuintje-boompje-relatie. En ze geloven beide dat ‘ze’ iemand voor hen hebben gevonden. Of die keuze écht perfect was, werd niet onmiddellijk duidelijk bij hun allereerste ontmoeting in het gemeentehuis. Als Tati vindt dat Lothar groter is dan haar, donker haar heeft en mooie tanden. Dan kan het bingo zijn..

Slaagkansen: 40 procent

Winnie & Jonah: nog niet getrouwd

Bij de allereerste beelden van Winnie, de 28-jarige sitemanager bij Janssens Pharmaceutica, werd duidelijk gemaakt waarom ze wil trouwen. ‘Iedereen rondom mij is aan het trouwen, kindjes aan het krijgen’. Heel herkenbaar dus. Dat deze knappe jongedame een beroep moet doen op ‘de wetenschap’ en op ‘de televisie’, begrijpen we dan weer minder. Misschien omdat ze nerdie kantjes heeft, zoals ze meegaf. We duimen nu al dat haar gepland huwelijk met IT consultant Jonah (31), zal lukken. Ja, u kent Jonah nog. Van een vorige editie van ‘Blind Getrouwd’. Toen hij als vriend van Victor getuige was van diens huwelijk met Line. Dat was een moeilijk bevalling, maar wel eentje met resultaat. Remember die ene alles zeggende zin: ‘een relatie dat is werken’. Dat is wat Jonah zal moeten doen, na acht jaar ‘hotel mama’ en evenveel jaren single zijn.

Winnie liet zich door papa Luc, een paar jaar geleden door beenmergkanker getroffen, begeleiden. Schoon moment. Jonah, haar ouderwets met ‘een streepje’ gescheiden, kon zijn tranen niet bedwingen toen zijn maat een Porsche voor reed om hem naar het stadhuis te brengen. That what friends are for. We kijken écht uit naar deze relatie.

Slaagkansen: nog niet gehuwd