Loslippige 'Temptation'-Megan: "Kevin stond weer aan mijn deur met beloftes" SD

01 maart 2018

19u29

Bron: Eigen berichtgeving 4 TV 'Temptation Island'-gezichten Megan Desaever (18) en Yana Daems (23) waren woensdag te gast in het Antwerpse radioprogramma 'Sex & Jamz' op Radio Stad. Vooral Megan was opvallend openhartig over haar relatie met Kevin. Of thans wat daar nog van overschiet.

Elke woensdag nodigen hosts Thalia Tse en Ines Debets spraakmakende figuren uit die ze maar al te graag aan de tand willen voelen over 'hot topics'. Deze week was het de beurt aan Megan en Yana.

Megan deelde voor aanvang van het programma al een live video op Instagram. Dansend en dollend met Yana grapte ze over wat nu al één van de opmerkelijkste quotes van dit seizoen is: "Ja, de kaas loopt uit m'n oren". "Maar de kaas is aan het stollen", stelde Yana bij. Waarop Megan lachend beaamde: "F*ck Kevin!"

Tijdens haar bezoek aan de radio heeft Megan heel wat opvallende onthullingen gedaan, zo vertelt radiohost Thalia ons. Megan zou na 'Temptation' gekapt hebben met Kevin, maar hem blijkbaar alsnog een kans hebben gegeven. "Tijdens het gesprek heeft Megan inderdaad toegegeven dat ze na 'Temptation Island' heel even terug een koppel heeft gevormd met Kevin. Maar ze vertelde er ook meteen bij dat het niet veel voorstelde."

"Kevin stond terug aan haar deur en deed superlief", zegt Thalia. "Hij maakte allerlei beloftes, mooie toekomstmuziek. Maar Megan had snel door dat zijn bedoelingen helemaal niet oprecht waren en hield het voor bekeken."