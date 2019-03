Lori Loughlin nu ook ontslagen bij ‘Fuller House’ na omkoopschandaal TK

16 maart 2019

12u37

Bron: ANP 0 TV De in opspraak geraakte Lori Loughlin zal niet meer terugkeren in de Netflix-sitcom ‘Fuller House’. De actrice, die een terugkerende gastrol had, komt niet meer voor in de plannen voor het vijfde seizoen. Dat heeft een bron laten weten aan TMZ.

Loughlin speelde de rol van Rebecca Katsopolis (aunt Becky) in ‘Fuller House’ en in de voorganger ‘Full House’. Ze is sinds deze week echter een verdachte in een groot omkoopschandaal. Loughlin en haar man Mossimo Giannulli zouden bijna een half miljoen euro hebben betaald om hun dochters op een bepaalde universiteit te krijgen en logen dat beide meiden goede roeisters waren, om hen zo als ‘atleet’ binnen te krijgen bij de universiteit. Lori kwam vrij na het betalen van een borgsom van 900.000 dollar. Ook haar man kwam op borgtocht vrij. Binnen enkele maanden worden ze verwacht bij de rechter in Boston voor de rechtszaak.

Of het schandaal iets met het schrappen van haar rol te maken heeft, is niet duidelijk. Donderdag werd al duidelijk dat het Amerikaanse tv-station Hallmark de samenwerking met haar stopt. Een van de producties die niet langer op de zender is te zien is, de reeks tv-films ‘Garage Sale Mystery’.