Lorenzo en Ayse winnen eerste battle in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ BDB

07 april 2020

21u40

Bron: VTM 0 TV Lorenzo (30) en Ayse (30) hebben de eerste battle gewonnen in het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’. De twee zijn zo geselecteerd om in een latere fase in het spel een eigen restaurant te openen.



Lorenzo en Ayse namen het in de eerste battle van het realityprogramma op tegen Dries en Charlotte. Naast vaste juryleden Sergio Herman en Marcelo Ballardin oordeelden ook VTM-chef Loïc Van Impe, Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem (Ladychef Of The Year in 2015, red.) en Sofie Dumont over de kookkunsten van de kandidaten. Lorenzo en Ayse hadden als doel de echte Turkse keuken te tonen tijdens de battle. Dat lukte vlotjes, want jurylid Piet Huysentruyt likte na het verorberen van z’n dessert zelfs z’n bord af. En er waren nog meer complimenten: “Ik heb nog nooit zo’n lekker dessert gegeten met kaas. Echt waar, was superlekker”, analyseerde Marcelo Ballardin. Sergio Herman vervolgde: “Ik ga één ding zeggen: jullie hebben de Turkse vlag hier vandaag op deze plek neergezet. En ik denk dat ze daar heel trots op mogen zijn. Fantastisch!”

(Lees verder onder de video.)



Dries en Charlotte serveerden skrei bij het hoofdgerecht. “Terug vis, heel ambitieus. We hebben al eens rauwe vis gegeven door tijdsgebrek, ze gaan dus met argusogen zitten kijken naar de cuisson”, besefte Dries. Maar deze keer lukte het hen wél. “Ik denk dat we de story over de makreel snel moeten vergeten. Dat stukje heb je nu wel rechtgezet”, besloot Sergio Herman. En Piet Huysentruyt deed er nog een schepje bovenop: “Cuisson perfection. Je gaat deze cuisson in veel restaurants niet vinden.”

Circus

Lorenzo en Ayse kregen uiteindelijk de meeste punten van de juryleden. Zij zijn nu het eerste duo dat een eigen restaurant mag openen. Deze fase zal door de maatregelen rond het coronavirus op een later tijdstip opgenomen en uitgezonden worden. “Ongelofelijk! Er gaan gewoon mensen bij ons komen eten in ons restaurant! Crazy! Waanzin!”, glunderde Ayse. Dries en Charlotte verlaten de wedstrijd met opgeheven hoofd: “Te mogen koken voor 6 topchefs en daar 32/60 voor krijgen, wat toch niet gebuisd is, dan ben ik eigenlijk wel blij”, aldus Charlotte.

Herbekijk de hoogtepunten uit de aflevering

De voorbereidingen verlopen niet altijd vlot:



Charlotte ontmoet haar idool Piet Huysentruyt:



Ook kebab kan culinair hoogstaand zijn:



De afvallers geven hun ongezouten mening:



