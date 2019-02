Lookalike verleidsters, oude bekenden en sneaky spelletjes: aflevering 1 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

15 februari 2019

21u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV 15 dagen lang laten 4 koppels en 16 vrijgezellen voor uw tv-vertier weer hun (zwem)broek zakken. En het is vanaf minuut één menens. Lookalike verleidsters, oude bekenden en productionele spelletjes zetten nooit eerder de kat zo nadrukkelijk bij de melk. Welkom bij aflevering 1 van Temptation Island in vogelvlucht!

Thank GAWWWD it’s Friday, want op vrijdag gaat het dak eraf en de beuk erin, toch? Voor u zich gaat lam zuipen in uw favoriete club, kijken we eerst met z’n allen Temptation Island. En voor zij die ’s anderendaags pas inpikken, zijn er deze recaps. Oye!!

Starten doen we zoals steeds met een korte kennismaking. Wie zijn de koppels die ermee instemmen op tv in snikken uit te barsten? Hun exploten te laten uitvergroten? Oneliners te spuien die hen tot het einde van hun dagen zullen achtervolgen? En dit tot groot jolijt van kijkend Vlaanderen en Nederland?

Mag ik uw aandacht voor…

Koppel #1:

Demi (22) en Sidney (21) zijn twee Nederlandse fitnessbeesten die al 2,5 jaar lief en leed delen. Niet in hetzelfde huis, echter, want Demi kan er niet tegen wanneer Sidney ademt in zijn slaap. Toch was het liefde op het eerste gezicht toen ze mekaar leerden kennen op een feestje. Sidney: “Toen ik haar zag dacht ik bij mezelf: ik wil haar hebben.” En klaar was Kees. Waarom moeilijk, als het gemakkelijk ook kan, toch?

Koppel #2

Laura (21) en Roger (23) uit Gent waren eerst ‘friends with benefits’, maar besloten na herhaaldelijk jaloers gedrag de rangen te sluiten en exclusief te daten. Hoewel ze al twee jaar een koppel vormen, wonen ze niet samen want Roger kan er niet tegen dat Laura niet sjast. “’s Morgens kom ik aan en dan ruik ik haar pip van ’s nachts.” De verleider die het aandurft Laura aan te raken, kan een stevige muilpeer van Roger verwachten, die is namelijk de broer van Sugar Jackson en zelf bokser.

 Koppel #3

De Nederlandse Morgan (19) en Rodanya (20) zingen het al 3 jaar uit met mekaar, al beleefden ze ook hun mindere momenten als koppel. Morgan ging al twee keer vreemd. Hij riep echter verzachtende omstandigheden in: één keer was hij 19 en veel te jong om bij zinnen te zijn en de tweede keer had de alcoholduivel hem listige plannetjes ingefluisterd. Het is dus vijf voor twaalf.

Letterlijk.

Wist jij hoe laat het was, Rodanya?

Top!

Koppel #4:

Heikki (24) en Milou (23). Met amper 7 maanden op de teller, verwed ik m’n schoonmoeder erop dat deze twee het niet als koppel overleven. En misschien is dat net het één-tweetje dat ze spelen met de productie. Hoe anders verklaar je dat Heikki en Milou in het decor van ‘The Bold & The Beautiful’ -ooit nog VIJF-patrimonium- mochten postvatten? De Nederlandse Milou leerde de Vlaamse motorcrosser Heikki overigens kennen tijdens een supercross waar zij zich meteen op zijn knokige lijf stortte.

Nog wat toe te voegen, presentatoren? Of kan de hel beginnen?

Klopt Annelien, daarom maak ik graag van de gelegenheid gebruik om óók enkele zaken aan te stippen:

- Grapjes over de naam ‘Rodany-aaaaaaa’ zullen met de regelmaat van de klok (u ziet het) gemaakt worden.

- De kandidaten worden in de waarde gelaten waarin VIJF hen afbeeldt.

- Dat was het.

Hop naar het oord van verderf!

Eenmaal aangekomen op Thaise bodem, werden de koppelhelften uitgenodigd op het strand voor een rendez-vous met Annelien Coorevits en die hyperkineet van een Rick Brandsteder.

De koppels stonden er wat beduusd bij, maar dat veranderde wanneer Rick hen een cocktailtje van het huis aanbood met daarin een scheutje rohypnol.

Terwijl de drugs hun werk deden, werden de koppels afgeleid met triviale vragen.

Jij hebt naar verluidt een persoonlijke band met suiker, Roger?

Na 5 minuten voelde Rick dat de sfeer goed zat en haalde de presentator vier blinddoeken uit z’n achterzak. Het werd kinky.

’t Zal wel zwijn!

Hé kijk! Ze springen van een boot die, als ik me niet vergis, de naam ‘Manhoer 77’ draagt.

Rodany-aaaaa raakte opgewonden.

Verleider Danicio wilde haar helpen haar radarwerk terug te ontspannen, maar werd op de vingers getikt.

Verleider Giorgio kwam zich ook bij Rodanya aanbieden, maar besloot haar zijn binnenwerk te tonen.

En een zware lisp, vriend.

Nog een ‘romantieke verleider’ aanwezig?

Demi misschien weet jij waar die zit? Jij schijnt een verleden te hebben met deze fitness dude?

En dan werden de rollen omgedraaid...

...en mochten de verleidsters aanrukken.

Presentator Rick werd er zowaar lyrisch van: “Dat heet dus de quad bij de melk zetten.”

De dames vielen best in de smaak bij de koppelheren.

En ook hier dook een oude bekende op.

Geen contact meer, als in geen ‘seksueel contact’?, Milou? Of weet jij van niets?

Hé daar is nog een bekende verleidster… Of toch niet..?

Ik wist niet dat Klaasje een boosaardige tweelingzus had?

Maar dan kwam de verleidelijke Lizzy opzetten…

En sloeg ze bokser Roger in één aanblik K.O.

Roger: “Mijn ultieme fantasie is een ros meisje met een stevige poep.”

Tja, dat had je dus beter niet tegen de productie gezegd. Lizzy bleek goed geïnformeerd, want ze ging meteen op Roger af.

Ook de andere verleidsters stapten recht op hun prooi af.

Genitale wratten?

De productionele perversie bereikte ’n hoogtepunt toen een naamgenote van Demi zich kwam aanbieden bij haar man.

Morgan, in het verleden ben je al enkele keren bezweken voor vrouwelijke charmes, zit er een temptation tussen?

Zoals het Rodanya-klokje thuis tikt, tikt het natuurlijk nergens.

Toch werden de koppels verplicht om één iemand uit te kiezen als hun ‘grootste temptation’. Waarom? Dat zou snel duidelijk worden.

Gezien we dit seizoen met hele hechte koppels zitten, die overlopen van liefde voor mekaar, besloot de productie iets te doen wat ze normaal gesproken nooit doet: mededogen tonen. Na de voorstelling van de vrijgezellen werden de koppels niet stante pede uit elkaar gerukt. Ze kregen eerst nog uitgebreid de tijd om afscheid te nemen met een laatste avondmaal en… andere dingen.

Van ‘boem-boemdingen doen’ kwam niet meteen veel in huis. Demi maakte zich vooral zorgen over haar naamgenote.



Tisha wat vind jij daarvan?

In dat geval: let the games begin!

De verleidsters kwamen diezelfde avond nog hun jachtbuit opeisen, voor een heuse kennismakingsparty.

Bijna Milou, haar bijnaam is Klaasje. De eerste letter zat al goed!

Heikki, van zijn kant, leek het niet zo erg te vinden dat hij gekaapt werd door een K3’tje.

En ook bij Roger en Laura doemde het spook der verleiding op.

Aardige tronie Roger. Veeg die kwijlbaard maar snel weg.

Zelfverklaard tequilamonster Demi had gehoord dat Sidney nog boem-boemdingen wilde doen en kwam hem oppikken voor een partijtje tequila-zuipen.

Zo serieus als de klimaatopwarming, Sid.

De vrouwen bleven verweesd en alleen achter.



Qua psychologische oorlogsvoering kon dit tellen.

Eenmaal aangekomen op het mannenresort moesten we geen twee keer raden, op wat de mannen hun oog lieten vallen…

De grasmatten, natuurlijk.

En ook de koppeldames bleven niet lang alleen. Zij kregen hun favoriete verleider op bezoek.

Pas op Milou, na twee glazen ben je al zat!

Och, ja. Ricardo weet dat natuurlijk al.

Timone mocht de eenzame Demi gaan vergezellen. En meteen kwamen we te weten van waar de twee elkaar kennen: Instagram.



Ah? En waarom denk je dat dan?

Touché.

Rodanya had wat last van het uurverschil en pendelde verward heen en weer.

Roger, daarentegen, liet zich niet overhaasten en bleef gewoon trouw aan zijn eigen ritme.

In het mannenresort besloot Heikki z’n oude vlam Kimberly op te zoeken.



Heikki krijgt het op z’n darmen van naar Kimberly te kijken en voelt vanalles opborrelen.

Hij brengt de productie op de hoogte.

Tijd voor een commerciële break.

Tot straks in deel twee!