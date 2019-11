Loïc Van Impe krijgt van VTM tweede seizoen ‘Zot Van Koken’ MVO

29 november 2019

11u30

Bron: VTM 0 TV Vanavond wordt de voorlopig laatste aflevering van ‘Zot Van Koken’ uitgezonden op VTM. Maar niet getreurd, want chef van dienst Loïc Van Impe mag ons binnenkort een nieuw seizoen van het programma voorschotelen.

Al 65 afleveringen heeft hij achter de rug, en wegens groot succes komen er daar nog veel meer bij. Vanavond kunnen we nog genieten van zijn recept voor mozarella-gehaktballen met linguine in saffraansaus, daarna wordt het even wachten tot de opnames van het nieuwe seizoen van start gaan. De nieuwe afleveringen worden in de lente van 2020 verwacht.

‘Zot Van Koken’ haalde soms meer dan 200.000 kijkers per aflevering. Dat is minder dan zijn concurrent Jeroen Meus, maar Loïc zou het wel beter doen bij een jonger publiek. Bovendien spreekt hij ook een Franstalig publiek aan. Ook de Waalse versie van het programma, ‘Loïc, fou de cuisine’, begint straks aan een winterstop.