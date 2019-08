Loïc Van Impe is de nieuwe VTM-kok: “Sinds mijn ouders uit elkaar gingen, blok ik mijn emoties af” Jan Ruysbergh

29 augustus 2019

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nog enkele dagen en dan maakt Loïc Van Impe (25), met ‘Zot Van Koken’, z’n grote debuut. Met de jonge, energieke tv-kok heeft VTM nu iemand in huis die Jeroen Meus het vuur aan de schenen kan leggen. “O, ik ga zeker niemand imiteren”, zegt de opvolger van Sandra Bekkari in Dag Allemaal. “Dan ga ik rare dingen doen. En ik ben al zo impulsief.”

‘Nee, ik heb geen koksdiploma”, zegt Loïc. “M’n moeder verbood me resoluut om naar de hotelschool te gaan. Ze was zelf 25 jaar kokkin en vindt dat een veel te harde stiel.” Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook bij de perfect tweetalige Loïc, die niet enkel op VTM, maar ook op RTL TVI een programma krijgt.

“Mijn ouders hadden een traiteurszaak, dus ik groeide op tussen de potten en pannen”, aldus Loïc. “Ik hielp al eens met groenten snijden of de afwas doen. Toen ik wat ouder was, mocht ik de kreeften afkoken voor het kerstdiner.” Voor onze laatste barbecue van de zomer legt Loïc het vlees op de rooster. En daar horen enkele dilemma’s bij.

Vernieuwde keuken of ­vertrouwde Vlaamse kost?

Goh, een beetje van alles. Ik lust onze eigen klassiekers graag, maar het mag wel met een twist.

Zullen we dat zien in ‘Zot van Koken’?

Absoluut. Maar tegelijk wil ik het toegankelijk houden. En dan bedoel ik niet pseudo-toegankelijk, met gerechten waarvoor je 788 ingrediënten nodig hebt. Dat demotiveert. Ik ga voor instapklare gerechten, die meestal snel en gemakkelijk te bereiden zijn. En je zal ook redelijk wat Japanse invloeden merken.

Juist, want jij hebt een halfjaar in ­Japan gewoond.

Ja, ik ben mijn vriendin Ella gevolgd toen zij daar ging studeren. Over ons verblijf in Japan hadden we een ­rubriek in ‘Iedereen Beroemd’: ‘Konnichiwa’. Heel plezant.

Heb je goede herinneringen aan die periode?

Ik heb mijn hart verloren aan Japan. De mensen daar hebben mooie normen en waarden. Japan is zo anders op alle vlakken, ook culinair. Maar ja, ik moest terugkomen, ik kon niet eeuwig onbetaald verlof nemen. (lacht) Ik heb Ella wel al gezegd, dat als het hier ooit niet meer goed zou lopen, we naar ginder verhuizen.

Met je komst naar VTM word je al gezien als ‘de nieuwe Jeroen Meus’.

Ik ben compleet anders dan hij, net zoals ik anders ben dan Sandra Bekkari of Pascale Naessens. Jeroen is een echte professional, terwijl ik niet eens hotelschool deed. Ik kreeg dus enkel een basis mee van mijn moeder, en ik heb als jobstudent in brasserieën gewerkt en deed zo veel ervaring op in de horeca.

Met je vlotte looks en uitstraling is de vergelijking met Jeroen snel gemaakt.

O, maar ik wil zo veel mogelijk mezelf zijn, anders moet ik te veel nadenken over wat ik zeg en doe, en ga ik voor de camera rare dingen doen die ik anders niet zou doen. Maar natuurlijk zijn er invloeden. Ik kijk heel fanatiek naar zowat álle kookprogramma’s.

Wie is je favoriet?

Jamie Oliver is voor mij het perfecte voorbeeld van hoe het audiovisuele en het koken samen kunnen komen. Ik weet hoe het werkt, want ik heb film en tv gestudeerd en heb drie jaar gewerkt als monteur van ‘De Keuken Van Sofie’. Maar vóór de camera staan is iets heel anders. Spannend.

Ben je klaar om de nieuwe lieveling van de Vlaamse - en Waalse - ­huis­moeders te worden?

(lacht) Goh, ik zit daar niet op te wachten. Ik wil vooral laten zien dat koken mijn passie en mijn leven is.

Emotioneel of ­rationeel?

Ik zou zo graag ‘emotioneel’ antwoorden, maar ik ben heel rationeel. Ik heb moeite om mijn emoties te uiten. Zelfs op moeilijke momenten.

Hoe komt dat, denk je?

Ik heb dat misschien overgenomen van mijn mama. Ze had malchance met mijn vader. Toen ze uit elkaar gingen, stond ze er alleen voor om de traiteurszaak draaiende te houden en mij op te voeden.

En dat was niet gemakkelijk.

Zeker niet met een puber die zotte dingen begint te doen. Dat was een rollercoaster en ik denk dat ze toen de emotieknop even heeft omgedraaid. Er was geen tijd voor gevoelens. Ik denk dat ik daardoor ook mijn emoties afblok. We wonen samen in een kangoeroewoning. We hebben een goeie band, maar kunnen ook pittige discussies voeren.

Zie jij je vader nog?

Ja, wij komen nu goed overeen. Ook met mijn halfbroer klikt het. Ik heb met niemand ruzie, daar is het leven te kort voor. Ongelukkig zijn is tijdverlies, het zonnetje dat schijnt en de dag plukken, dát is belangrijk.

Ben je ook op liefdesvlak ­rationeel?

Daar totaal niet. Ik ben nu al een hele tijd samen met Ella. We kunnen heel open met elkaar babbelen, en dat doen we ook. Eigenlijk maken we nooit ruzie.

Op tijd met pensioen of werken tot in de kist?

Tot in de kist, sowieso! Ik ben opgevoed in de horecawereld.

Je hebt dus die werkethiek met de paplepel meegekregen.

Ja, ik heb een sterke drive. Als ik niet werk, verveel ik me. Ik zie koken trouwens niet als werken, het is mijn passie. Een voorbeeld: ik was op Pukkelpop. Toen ik om middernacht thuiskwam, heb ik nog 150 koffiekoeken gebakken om de volgende dag uit te delen bij RTL TVI, omdat ik me daar ben gaan voorstellen. Daarna gaan slapen zou niet onverstandig geweest zijn, maar in mijn hoofd ben ik nog de tv-opnamen beginnen te overlopen.

Ben je eropuit om een lange tv-carrière uit te bouwen?

Ik ben heel chaotisch. Wat er nu allemaal gebeurt is leuk, maar we zien wel hoelang het duurt. Zoals toen ik Ella naar Japan volgde: dat heb ik heel impulsief beslist, ook al kwam toen juist mijn eerste kookboek uit en had ik via sociale media succes met mijn reeks kooktips voor studenten. Maar ik nam zes maanden onbetaald verlof en trok mee met Ella. Ik hou van risico’s en veranderingen.

Is koken je enige passie?

Nee, ik heb er helaas veel. Of gelukkig. Ik speel gitaar en ik voetbal graag. Ik ben fan van de Rode Duivels. Op het obsessieve af, zelfs. Drieske Mertens is mijn favoriet. Ik vind zijn manier van voetballen zo fris. En hij is net als ik van het Leuvense.

Ken je hem persoonlijk?

Ik heb hem nog maar één keer ontmoet. Maar ik hoor dat Dries graag kookt. Misschien moet ik eens gaan koken bij hem en Kat.

Dat obsessieve, hoe uit zich dat?

Bij mij is het alles of niets. Zo ben ik superfan van Foo Fighters. Ik ga naar alle concerten. Dan sta ik zestien uur aan de zaal te wachten om dan als een gek naar binnen te lopen om op de eerste rij staan. Zo van die mensen die op het nieuws komen en als freaks bestempeld worden. (lacht) Ik heb frontman Dave Grohl trouwens al ontmoet, vorig jaar in Los Angeles.

Hoe heb je dat klaargespeeld?

Ik wist dat zijn vrouw een foodfestival organiseerde in Burbank, een voorstad van Los Angeles. Op de fanpages stond: ‘If you’re lucky Dave Grohl himself may be there’. En inderdaad, wie stond daar taco’s te bakken? Ik was kapot van de zenuwen en stond te bibberen en te zweten. Maar na een uur heb ik mijn moed bijeengeraapt en ben ik op hem afgestapt voor een foto. De week erna stond ik op de eerste rij bij een concert. De cirkel was rond.

Tinder of spontane ­ontmoetingen?

Ik moet opletten wat ik zeg, want Ella leest dit ook. (lacht) Ik ga voor de spontane ontmoeting, al kan Tinder ook veel positieve dingen teweegbrengen. Eén van mijn beste maten heeft zijn vriendin op Tinder leren kennen. Ze gaan nu samen een huis bouwen.

Maar jij doet het liever op de andere manier.

Ik ben heel sociaal. Met alleen zijn heb ik moeite, ik babbel te graag. Nieuwe mensen leren kennen vind ik altijd tof.

Hoe heb je Ella leren kennen?

We woonden in hetzelfde dorp en hadden gemeenschappelijke vrienden. Op de middelbare school zaten we samen in de organisatie van een dancefestival voor jongeren. Dat doen we nog altijd. Toen hebben we elkaar beter leren kennen en van het een kwam het ander.

Wat trok je aan in haar?

Haar spontaneïteit. Ze is een beetje gek zoals ik, ook heel chaotisch. Op dat vlak passen we heel goed bij elkaar.

Hebben jullie al trouwplannen?

Geen commentaar. (lacht) Nu, ik wil zeker kinderen, maar eerst willen Ella en ik ons focussen op onze carrières en ook van het leven genieten.

Spaarzaam of het geld laten rollen?

Ik spaar vooral om het daarna uit te geven.

Waaraan zoal?

Ella en ik gaan graag uit eten in sterrenrestaurants, nog zo’n passie. Om bij te leren, maar ik geniet ook echt van al dat lekker eten. En ik trakteer graag vrienden. Je leeft maar één keer, voor je het weet is het voorbij en dan heb je er beter van genoten.

Wat heb je met je eerste loon gedaan?

Daar heb ik mijn elektrische gitaar mee gekocht, een Gibson SG. Zoals die van Angus Young van AC/DC, maar dan in het zwart. Ze kostte 1.200 euro. Dat is misschien veel, maar toen ik vier jaar geleden bij het interne productiehuis van VTM begon te werken, dacht ik: ‘Ik heb nu een job, ik mag mezelf wel eens een plezier doen.’

Speel je er nog op?

Ja, al heb ik te weinig tijd tegenwoordig, nu ik ‘Zot Van Koken’ én ‘Loïc Fou De Cuisine’ aan het opnemen ben. Ik heb lang in een hardrock/punkband gespeeld, maar vijf gasten met heel uiteenlopende jobs samenbrengen op een vaste weekdag, dat is moeilijk geworden.

Deed je als tiener ook vakantiejobs?

Vanaf mijn vijftiende heb ik altijd gewerkt. In het weekend, of na school, in allerlei horecazaken. Maar ook bij Stagehands, dat podia levert voor grote evenementen. Zo heb ik het podium van Madonna helpen opbouwen en afbreken toen zij in ons land optrad. Ik heb een glimp van haar opgevangen. Ze was onmogelijk te benaderen. Ik denk niet dat die ooit op een foodfestival taco’s zal staan bakken. (lacht)