Loïc Nottet en Henri PFR worden coach in ‘The Voice Belgique’ SDE

26 augustus 2020

07u38

Bron: VivaCité 0 TV In Wallonië zijn de vier coaches voor het nieuwe seizoen van ‘The Voice Belgique’ bekendgemaakt. Naast oudgedienden BJ Scott (61) en Typh Barrow (33) maken voormalig Eurosongkandidaat Loïc Nottet (24) en dj Henri PFR (24) voor de eerste keer hun opwachting. Dat schrijft ‘VivaCité’.

Loïc Nottet keert terug naar waar het voor hem allemaal begon: ‘The Voice Belgique’, de wedstrijd waarin hij tweede werd en die z'n carrière lanceerde. Alleen neemt hij deze keer zélf in de rode draaistoelen plaats. “Het is een overwinning om hier als coach te kunnen terugkeren”, zegt hij aan ‘VivaCité’. “Ik heb gewoon zin om hiervan te profiteren. Al ben ik bang dat de kandidaten me niet zullen kiezen”, klinkt het toch aarzelend.

Voor dj Henri PFR wordt het de eerste keer op de set van ‘The Voice Belgique’, maar hij kijkt er wel naar uit. “Toen de RTBF me vroeg of ik wilde deelnemen, heb ik eerst even nagedacht. Maar uiteindelijk is het precies wat ik nu ook al doe. Het is eigenlijk al tien jaar lang m’n job: werken met honderden zangers en zangeressen.” Hij kijkt dan ook al uit naar de toekomst. “Het zou geweldig zijn om een nummer te kunnen uitbrengen met één van m’n talenten.”

De casting voor ‘The Voice Belgique’ begint op 4 september. De show zal in december te zien zijn op RTBF.