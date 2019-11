Exclusief voor abonnees Loes Van den Heuvel hoopt dat Johny Voners er bij zal zijn voor de nieuwe afleveringen: “Zonder ‘mijne Xavier’ zijn de Kampioenen niet compleet” CD

01 november 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Volgend jaar bestaat ‘F.C. De Kampioenen’ 30 jaar en dat viert de cast met gloednieuwe tv-afleveringen. “Voor ons voelt het aan als thuiskomen”, zegt Loes Van den Heuvel (63), Carmen in de reeks, in Story. De actrice hoopt vurig dat Johny Voners, die haar sjoeke Xavier speelt, erbij zal zijn. Hij vecht tegen kanker.

‘Het is niet waar, he?’ Toch wel! In het voorjaar van 2021 keren de Kampioenen – na exact tien jaar – terug naar het kleine scherm met acht nieuwe afleveringen. De reeks rond de populairste voetbalploeg van het land bestaat in 2020 dertig jaar en daarom duiken de acteurs opnieuw de studio in. “Een mooier cadeau kunnen we onze fans niet geven”, zegt Loes Van den Heuvel, alias Carmen in Story. “De vraag naar nieuwe afleveringen was zeer groot, ik schrok daar telkens zelf van. Ik werd er, net als de andere acteurs, vaak over aangesproken op straat. En dan kan je het publiek dat toch niet ontnemen?”

