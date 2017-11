Lize Feryn mikt op modellencarrière in Zuid-Afrika Jolien Boeckx

06u57 1 Lize Feryn. TV Lize Feryn (24) zal Kerstmis en Nieuwjaar niet in eigen land vieren, maar wel in het zonnige Kaapstad. De actrice gaat drie maanden in Zuid-Afrika wonen voor haar modellenwerk.

“Een leuke plek om te overwinteren", lacht Feryn. "Ik heb er enorm veel zin in.” Vanaf volgende week verblijft ze in Kaapstad in een appartement met nog andere modellen. "Dit is niet de eerste keer. Ik heb zoiets ook al in New York en Milaan gedaan. Da’s nu al bijna vijf jaar geleden, en ik miste het wel een beetje. Als model kan je zo naar een nieuwe plek trekken — zonder dat iemand je kent — en met een blanco blad beginnen. Dat is soms wel plezant .(lacht) Ik had ook niet gedacht dat ik nog zo’n kans zou krijgen nu ik volop bezig ben met acteren.”

Lize zal in Kaapstad van de ene casting naar de andere trekken. “Een modellenagentschap gaat die voor mij regelen. Welke opdrachten daar uit komen, weet ik nog niet. Spannend (lacht)! Ik weet wel dat ze er veel shoots doen voor de zomercollectie van merken”, vertelt ze. Eind januari keert ze terug naar België. “Maar tussendoor vlieg ik ook nog even naar huis, want ik moet nog één scène spelen voor de film ‘Ibiza'. Daar bijna drie maanden ‘wonen’ is dus vrij relatief”, gaat ze verder.

Kerstmis en Nieuwjaar zal ze deze keer wel zonder haar familie en vrienden moeten vieren. “De vliegtickets rond die periode zijn wat duur. Maar ik ben toch niet zo’n megafeestbeest op die dagen, dus heel erg vind ik dat niet. En trouwens, het is wel speciaal om de feestdagen in de zon te vieren. Wat ik wél ga missen, zijn de gezellige kerstmarkten met glühwein (lacht)!”