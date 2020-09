Lize Feryn en Aster Nzeyimana over hun eerste kus: “Romantisch, zo’n parkeergarage” MVO

30 september 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. TV Geen tussenschot deze week bij team Lize in ‘Veel Tamtam’. Ze brengt namelijk haar lief Aster Nzeyimana mee. Ze vertellen er onder andere over hun eerste kus. Want die gebeurde op een ‘bijzonder romantische plek’: een parkeergarage.

“Onze eerste kus was in een parkeergarage, onder TL-lichten en onder een bewakingscamera. We waren iets gaan eten en dat was heel gezellig”, legt Lieze uit. “We voelden allebei wel dat er iets meer in zat. Dus ik pakte hem bij de arm en hij wandelde mee naar de garage waar ik geparkeerd stond. En net toen ik mijn ticketje betaald had, ging hij ervoor. Ik denk dat we een kwartier hebben staan muilen onder die camera.”

‘Veel Tamtam’, woensdag om 22.35 bij VTM en op VTM GO.