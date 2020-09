Lize Feryn en Aster bakten ooit urine in een vleespan: “Die geur kregen we drie dagen niet uit onze gordijnen” TDS

08 september 2020

20u00

Bron: VTM 0

Drie bekende gasten gaan samen met Jelle Cleymans in een zomerse setting op zoek naar het leukste nieuws van de dag - dat is de opzet van ‘De Positivo’s’ op VTM. Deze week doet Lize Feryn de kijkers evenwel even verslikken met haar ‘nieuws’: wanneer ze de vraag krijgt wat de vreemdste plek is waar ze ooit urineerde, komt ze met een wel zéér opvallend verhaal op de proppen...

‘De Positivo’s’, van maandag t.e.m. vrijdag bij VTM en op VTM GO.