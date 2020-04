Lize Feryn & Aster Nzeyimana: “We zijn nog te jong voor kindjes” BDB

16 april 2020

17u56

Bron: VIER 0

Al twee jaar zijn actrice Lize Feryn (27) en sportanker Aster Nzeyimana (26) een koppel, maar aan kinderen denken de twee nog lang niet. “Daar zijn we nog veel te jong voor”, vertelt het stel in een nieuwe aflevering van ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’. “Ik kwam gisteren nog maar eens tot dat besef”, gaat Lize verder. “Ik vertelde Aster dat het kan dat er bij een bevalling ook kaka meekomt. Hij reageerde echt vol afkeer. Een coronababy zit er dus nog niet meteen aan te komen.” Verder vertelt het koppel ook over de kunstjes van hun kat Ronneke en hun eerste ontmoeting.