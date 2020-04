Livestream met bloopers moet pijn verzachten op eerste dag zonder 'Thuis' HL

27 april 2020

00u00 0 TV Om de pijn voor de fans op de eerste weekdag zonder 'Thuis' wat te verzachten, organiseren de beheerders van de Facebookgroep 'ThuisOnline' vandaag een 'watch party'.

Om 20 uur start een livestream op die Facebookpagina, met als titel 'Nergens beter dan in uw kot: Live'. Gedurende twee uur worden 'Thuis'-bloopers en -fragmenten afgewisseld met overzichten en remixes van de begingeneriek. "Als we merken dat dit aanslaat, gaan we nog meer livestreams organiseren", klinkt het.