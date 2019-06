Liveactionserie over ‘Final Fantasy’ in de maak SD

27 juni 2019

18u45

Bron: ANP 1 TV De gamereeks ‘Final Fantasy’ wordt omgetoverd tot een liveaction-televisieserie. Dat heeft producent Hivemind bekendgemaakt.

Het allereerste ‘Final Fantasy’-spelletje verscheen in 1987. Sindsdien verschenen er nog veertien delen voor verschillende consoles. De televisiereeks zal gebaseerd zijn op ‘Final Fantasy X’, het eerste online deel van de reeks. Dat verscheen in 2010. Welke personages er precies door echte acteurs vertolkt gaan worden, werd nog niet bekendgemaakt. Het is wel zeker dat de vogelsoort ‘chocobo’ en het personage Cid erin zullen voorkomen. Wanneer de reeks op televisie zal komen, is niet duidelijk.