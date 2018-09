LIVE. VIER telt af naar 'Expeditie Robinson' met waanzinnige stunt aan het MAS SD

05 september 2018

17u02

Bron: VIER 0

Aan de vooravond van de start van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson pakt VIER uit met een ongeziene stunt in Vlaanderen: Expeditie Robinson: De Ultieme Countdown. Vanaf vanavond 17u gaan 10 Vlamingen tijdens een loodzware proef de strijd aan met elkaar, met als inzet een reis voor twee personen naar de Filipijnen. De deelnemers wagen zich aan een variant op de befaamde ‘paalproef’ uit Expeditie Robinson. Ze worden op een billboard geplaatst naast het MAS in Antwerpen en moeten het zo lang mogelijk volhouden zonder eten, drinken of slaap. En dit voor het oog van heel Vlaanderen, online én op televisie. De opdracht is simpel, maar niet min: wie het langst blijft staan wint de proef. Maar de ruwe weerelementen maken het hen niet gemakkelijk. De deelnemers krijgen regen, zandstorm, hittegolf en stormweer te verduren. En de kijkers beslissen van thuis welk element ze moeten trotseren. Volg het hier live!