Live-uitzending ‘De Zevende Dag’ even onderbroken: toeschouwer onwel SDE

26 januari 2020

17u34

Bron: VRT 0 TV Zondagvoormiddag zorgde een onwel geworden toeschouwer even voor opschudding bij ‘De Zevende Dag’. De live-uitzending werd zelfs even onderbroken.

Presentator Lieven Verstraete was net in gesprek over de overleden ex-topvoetballer Rob Resenbrink toen een toeschouwer in het publiek onwel werd. Na enkele aarzelende momenten besloot Verstraete om de uitzending toch tijdelijk even stop te zetten: “Meneer Van Binst, we moeten even het gesprek onderbreken, want we hebben hier iets voor in de studio.” Verstraete schakelde dus snel over naar een filmpje van Linde Merckpoel, terwijl achter hem medewerkers zich om de onwel geworden toeschouwer bekommerden. “Even meegeven dat we het gesprek onderbroken hebben omdat er een man in het publiek onwel geworden was", zei Verstraete na het filmpje. “Maar de man is ondertussen wel aan de beterhand en wordt buiten de studio verder verzorgd." Daarna kon de uitzending zoals voorzien hervat worden.