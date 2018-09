LIVE. Record in 'Expeditie Robinson: De Ultieme Countdown': na 22 uur nog 7 deelnemers overeind SD

05 september 2018

17u02

Bron: VIER 3

VIER pakte gisterenavond om 17u uit met een ongeziene stunt in Vlaanderen: Expeditie Robinson: De Ultieme Countdown. 10 Vlamingen gingen de strijd met elkaar aan tijdens een loodzware proef, met als inzet een reis voor 2 personen naar de Filipijnen. De deelnemers wagen zich aan een variant op de befaamde ‘paalproef’ uit Expeditie Robinson. Ze werden op een billboard geplaatst naast het MAS in Antwerpen en moeten het zo lang mogelijk volhouden zonder eten, drinken of slaap. En dit voor het oog van heel Vlaanderen. De opdracht is simpel: wie het langst blijft staan wint de proef. Maar de ruwe weerelementen maken het hen niet gemakkelijk. De deelnemers krijgen regen, zandstorm, hittegolf en stormweer te verduren. En de kijkers beslissen van thuis welk element ze moeten trotseren. De resterende kandidaten staan nu al meer dan 22 uur lang op het platform, goed voor een record. Hoelang kunnen ze het nog volhouden?