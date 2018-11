LIVE. Friends & family-week bij ‘Dancing With The Stars’: Ian Thomas laat zijn partner nét niet vallen tijdens de tango TK

23 november 2018

20u54 0 TV Ze zijn nog maar met vijf, de kandidaten van ‘Dancing With The Stars’. En dat betekent dat de spanning serieus begint toe te nemen. Vanavond geven ze allemaal het beste van zichzelf in de friends & family-avond, waarbij vrienden en familie van de dansers de nummers mochten kiezen. Kat Kerkhofs kruipt daarbij in de huid van Disney’s Belle, en de ‘Thuis’-collega’s van Leen Dendievel gaven haar een prachtige Weense wals cadeau. En dan moet de dansmarathon nog komen...

De dansen worden zoals altijd streng beoordeeld door de vakjury, die bestaat uit Michel Froget, Joanna Leunis, Leah Thys en Jan Kooijman. Die laatste koos daarbij zoals gewoonlijk voor een vrolijke outfit. Na ons artikel van deze ochtend hintte hij even naar een bloot bovenlijf, maar uiteindelijk werd het toch opnieuw een hemd met opvallende print.

A Little Party Never Killed Nobody

De show begon zoals gewoonlijk met een wervelend en erg kleurrijk openingsnummer. Creatief met winkelkarretjes noemen ze dat dan.

1. Leen en Andrei

Bij Leen Dendievel mochten haar ‘Thuis’-collega’s de koers van de week bepalen. Voor de gelegenheid trok haar danspartner naar de set van de populaire soap om het nummer op te halen. De twee mochten een Weense wals in elkaar boksen op de tonen van ‘Lost’ van Anouk. “Want dat is een van haar favoriete artiesten”, klonk het. “En Leen is ook zo’n powervrouw die niet op haar mondje is gevallen.”

‘Thuis’-collega Leah Thys reageerde alvast positief. “Ik was echt ontroerd”, klonk het. “Je hebt kwetsbaarheid getoond.” Joanna vond het ook mooi, “maar hier en daar speelde je het nog een beetje te safe.” “Niet de beste technische dans, maar de overgave was onwaarschijnlijk”, concludeerde Michel. Leen kreeg uiteindelijk 29 punten.

2. Kat en Nick

Kat Kerkhofs maakte vorige week veel indruk met haar Argentijnse tango, maar deze week gooide ze het over een volledig andere boeg. Haar vriendinnen kozen voor een Disney-song: Kat mocht haar innerlijke Belle naar boven halen. De rumba werd gechoreografeerd op de tonen ‘Beauty & The Beast’. “Ik hoop dat iedereen zich als een prinses zal voelen”, is het doel van Kat.

Jan Kooijman was helemaal fan: “Jij gaat van slet naar Disneyprinses, er zijn er niet veel die dat kunnen.” Hij gaf Kat ook heel wat complimenten over haar heupactie, al is er volgens hem nog wat werk aan haar voeten. “Een fantastische prestatie", vond ook Michel. En Joanna gooide er nog een persoonlijke heup-draai-les achteraan. Met 33 punten haalden de twee een prima score.

3. James en Björk

James Cooke kreeg petekindje Louisa op bezoek. De twee amuseren zich altijd en toen ze het moeilijk had op school heeft ze enorm veel aan hem gehad. “Een echte toppeter”, aldus Louisa. Zij koos het nummer ‘Nutbush City Limits’ van Tina Turner voor hem uit, wat leidde tot een stevige freestyle.

James viel net niet flauw bij de jury wegens ademgebrek, maar volgens Joanna had hij het geweldig gedaan. “Wat een energie", klonk het goedkeurend. Ze vond hem ‘om op te vreten’, al vond ze ook dat er wat meer emotionele nuances in de dans mochten zitten. Jan Kooijman bleef kort: “Het dak eraf, feest.” Hij waarschuwde James wel dat hij niet té veel mocht opgaan in zijn dans. “Ik denk dat je soms net niet je passen vergeet.” De twee kregen 31 punten.

4. Karen en Frank

Afgelopen week was niet alleen fysiek zwaar voor Karen, maar ook emotioneel. Haar vriendschap met progeria-patiëntjes Michiel en Amber is er immers eentje van onschatbare waarde, dus vloeiden er traantjes toen ze hen zag. “Elke keer denk je ‘dit kan de laatste keer zijn dat ik ze zie’.” De twee jongeren kozen voor ‘Something Just Like This’ van The Chainsmokers & Coldplay, waarop Frank een knappe moderne dans maakte.

Leah Thys vond dat ‘de gefrustreerde machteloosheid’ mooi in beeld werd gebracht. Jan Kooijman trad haar bij: “Dit is de eerste keer dat je je echt helemaal gesmeten hebt”, klinkt het. Ook Michel reageerde in dezelfde trant: “Er zijn wat technische problemen, maar vanavond kon ik daar echt doorkijken.” De danspartners kregen 29 punten, waaronder een 9 van Joanna.

5. Ian en Natascha

Bij Ian waren het zijn ouders die de muziekkeuze mochten maken. Ondanks het feit dat ze gescheiden zijn toen hij drie jaar was, komen Brigitte en Frank nog steeds erg goed overeen. Ian is zijn ouders dan ook erg dankbaar voor alles. “Ze steunen mij bij alles, welke keuze ik ook maak.” Zijn ouders gingen terug naar hun roots en kozen voor ‘Roxanne’ uit de musicalfilm ‘Moulin Rouge’. Een prima keuze voor een Argentijnse tango!

Ian wankelde een beetje en liet zijn partner nét niet vallen, maar dat wilde de jury wel door de vingers zien. “Dit is écht niet gemakkelijk”, benadrukt Michel. “Je bent een fantastische partner.” Het jurylid vindt wel dat hij ook zélf wat moet stralen. Joanna vond zijn voetenwerk niet zo goed, maar was wel te spreken over het charisma en de emotie. Kooijman, die net bekomen was van een kramp, maakte één ding duidelijk: “Jij bent een groot talent, en je bent nog jong. Jij hebt nog heel veel ruimte om te groeien”, klonk het bemoedigend. De tango was goed voor 29 punten.

6. De dansmarathon

Nu de danswedstrijd over halfweg is, worden de koppels ook steeds meer uitgedaagd. Deze week moesten ze zelfs een extra dans brengen voor de jury: in de chachacha-marathon moeten de koppels exact dezelfde choreografie uitvoeren én moeten ze ook een ‘signature move’ laten zien. Wie brengt de marathon tot een goed einde en kan extra punten in de wacht slepen?

De jury gaf àlle dansers een compliment: “Het was een hele leuke dans om te zien.” Maar natuurlijk kan niet iedereen hetzelfde aantal punten krijgen. Karen kreeg het minste aantal punten: 2. 4 punten gingen naar Leen, 6 naar James, 8 naar Ian en 10 naar Kat.