Live-action remake van ‘The Powerpuff Girls' in de maak SDE

25 augustus 2020

08u20

Bron: Deadline 0 TV Animatiereeks ‘The Powerpuff Girls’ krijgt een live-action remake. Dat laat Deadline weten. Het scenario is in handen van Diablo Cody (‘Juno’) en Heather Regnier (‘Veronica Mars’).

‘The Powerpuff Girls’, een animatiereeks voor kinderen, was zes seizoenen lang te zien op Cartoon Network, van 1998 tot 2005. Het vertelt het verhaal van Blossom, Bubbles en Buttercup. Die drie kleuters - die superkrachten hebben - wonen samen met hun vader, wetenschapper professor Utonium, in het fictieve Townsville en bestrijden daar de criminaliteit. In de remake - die voor volwassenen bedoeld is - zullen echter geen kleuters meer te zien zijn. Die reeks gaat over “gedesillusioneerde twintigers die verontwaardigd zijn dat ze hun jeugd verloren zijn door misdaad te bestrijden. Maar zullen ze opnieuw bij elkaar komen nu de wereld hen meer dan ooit nodig heeft?”

Het scenario van deze remake is in handen van Diablo Cody (‘Juno’, ‘Young Adult’, ‘Tully’) en Heather Regnier (‘Falling Skies', ‘Veronica Mars', ‘Sleepy Hollow’). Welke acteurs de hoofdrollen zullen spelen, is nog niet bekendgemaakt.