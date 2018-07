Lisbeth Imbo en Lieven Verstraete naar 'De zevende dag' Pieter Dumon

Er zit een wissel aan te komen bij het zondagse politieke magazine 'De zevende dag'. V anaf dit najaar nemen Lisbeth Imbo en Lieven Verstraete de presentatie over.

Dat er gesleuteld zou worden aan de personeelsbezetting bij 'De zevende dag' was al langer duidelijk. Vorig maand liet Xavier Taveirne immers weten dat hij na één jaar zondagochtendtelevisie terug zou keren naar de radio. Daar wordt hij vanaf september de stem van het duidingsprogramma 'De ochtend'.

Op zoek naar nieuw bloed kwamen ze bij de VRT bij een oude bekende terecht. Lisbeth Imbo, in het verleden onder andere actief bij 'Terzake' en 'De ochtend', moet voortaan samen met nieuwsanker Lieven Verstraete de politieke debatten in goede banen leiden. Imbo stapte in 2013 op bij de VRT om bij De Morgen aan de slag te gaan. Daar was ze eerst adjunct-hoofdredacteur en later, samen met An Goovaerts, hoofdredacteur. Twee jaar geleden vertrok ze bij de krant. Na omzwervingen bij onder andere het productiehuis Borgerhoff & Lamberigts TV keert ze nu terug naar het huis van vertrouwen.

De aanstelling van een nieuw presentatieduo betekent ook dat er voor Phara de Aguirre al na één seizoen een einde komt aan het 'Zevende dag'-verhaal. Zij legt zich de komende maanden toe op de verkiezingsprogramma's van de VRT.