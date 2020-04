Lisa Kudrow speelt hoofdrol in Netflix-komedie ‘Space Force’ BDB

08 april 2020

21u54

Bron: ANP 0 TV Lisa Kudrow (56) speelt een rol in de nieuwe Netflix-komedie ‘Space Force’. Dat heeft de streamingdienst woensdag bekendgemaakt.

De actrice, vooral bekend als Phoebe in ‘Friends’, speelt in de serie naast Steve Carrell, Greg Daniels en John Malkovich. ‘Space Force’, mede bedacht door Carrell en Daniels, gaat over een luchtmachtgeneraal (Carrell) die de zesde tak van de Amerikaanse strijdkrachten (Space Force) moet gaan leiden. Hij moet er onder meer voor zorgen dat er zo snel mogelijk weer Amerikanen op de maan landen. Kudrow speelt Carrells vrouw Maggie.

Alle afleveringen van ‘Space Force’ werden al voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus opgenomen. De serie gaat op 29 mei in première.