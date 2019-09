Lisa Gerlo is nieuw in ‘De Buurtpolitie’: “Ik probeer me te wapenen tegen negatieve commentaar” Redactie

05 september 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV In tv-series is het vaak een komen en gaan van acteurs. En da’s bij ‘De Buurtpolitie’ op VTM niet anders. Een aantal vertrouwde gezichten van het politiekorps zullen komend seizoen minder of niet meer te zien zijn. Maar dat betekent ook dat er nieuwkomers zijn. Deze week doen vier stagiairs hun intrede in ‘De Buurtpolitie’. Eén van hen is Lisa Gerlo (25). Haar achternaam doet terecht een belletje rinkelen, want Lisa is de zus van Juan Gerlo, bekend van ‘Ghost Rockers’.

“Ik speel zelf ook al twee jaar mee in de Ketnet-reeks ‘Campus 12’”, zegt Lisa in weekblad Tv Familie. “In ‘De Buurtpolitie’ kruip ik in de huid van Emma. Een ambitieuze jonge vrouw die wat soft overkomt, maar goed haar mannetje kan staan als het erop aankomt. Verwacht geen grootse stunts, maar Emma kan zich wel echt vastbijten in een zaak.”

Hoeveel Lisa zit er in Emma?

Toch het één en ander. Mensen denken soms ook dat ik een type ben dat over zich heen laat lopen, maar da’s onterecht. Als het erop aankomt, ben ik niet op mijn mondje gevallen. Ik kan ook niet tegen onrecht. Bij de politie gaan? Nee, da’s nooit een ambitie geweest. Ik kan moeilijk dingen loslaten, en als politievrouw zou ik m’n werk té veel meedragen naar huis.

Waar droomde jij als kind dan wél van?

Van prinses over leerkracht tot zangeres en actrice. Prinses heeft er nooit ingezeten, maar de andere drie kan ik wel aanvinken. Ik gaf een tijdje bijles Nederlands en Engels, maar werk nu als IT-recruiter. Ik heb een flexibele werkgever, waardoor ik ook nog kan acteren. Erg plezant!

Kreeg je een opleiding om een agent te kunnen spelen?

We kregen de basics aangeleerd door twee agenten. Iemand in de handboeien slaan, je wapen correct trekken: dat soort dingen. Ik ben nogal onhandig, dus ’t liep niet altijd van een leien dakje. (lacht) Maar ik vond die opleiding écht vet!

Kwam je zelf al in aanraking met de politie?

Nee, ik ben een brave. Een boete omdat ik aan de verkeerde kant van de straat fietste en eentje voor overdreven snelheid, meer heb ik niet op m’n palmares.

Er zijn vier nieuwkomers bij ‘De Buurtpolitie’. Klikt het?

We kunnen enorm goed lachen en zeveren. En serieus en professioneel zijn als het moet. Ook de bestaande cast en crew hebben ons met open armen ontvangen. Zo’n fijne bende.

Er wordt soms lacherig gedaan over het acteerwerk in ‘De Buurtpolitie’...

En ik ben gevoelig voor negatieve commentaren... Maar ik probeer me ertegen te wapenen. Het belangrijkste is dat ik zélf tevreden ben over mijn prestaties en dat ben ik tot nu toe zeker bij ‘De Buurtpolitie.

Kijk jij op naar je broer Juan?

Absoluut! Hij waagde de sprong om voor z’n artistieke droom te gaan, terwijl ik daar té onzeker voor was. Chapeau! Juan en ik hebben een goede band. En ja, ik kan bij hem terecht voor acteertips. We hebben hetzelfde gevoel voor humor en dat zorgt voor hilarische situaties. Van competitie is geen sprake. Ook met m’n schoonzus Tinne Oltmans schiet ik erg goed op. Ze is een toffe én een erg harde werker.

Heb jij een vriend?

Ja. Tim en ik zijn zes jaar samen en daar mogen nog veel jaren bijkomen. Zonder hem zou ik nooit genoeg vertrouwen gehad hebben om te doen wat ik nu doe. Dankzij Tim ben ik een jonge vrouw vol plannen en ambitie!

Leg je de lat hoog?

Meespelen in fictiereeksen à la ‘Cordon’, ‘De Dag’ of ‘Tabula Rasa’, daar droom ik van. Ik wil continu bijleren en m’n grenzen opzoeken. Maar voorlopig laat ik alles op me afkomen.