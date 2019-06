Line uit ‘Blind Getrouwd’ is geen fan van ‘Love Island’: “Ik date liever in een trouwjurk dan in bikini" Redactie

17 juni 2019

00u00 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: Victor (30) & Line (30) uit ‘Blind Getrouwd’.

“‘Suits’ en ‘Homeland’”

Victor: “’Het Nieuws’ wil ik wel gezien hebben, maar ik kan evengoed doelloos rondzappen. Of ik kijk - bij gebrek aan iets nieuws - naar een herhaling op Netflix. ‘Suits’ en ‘Homeland’ heb ik al meer dan één keer bekeken. Liever dat dan de stilte in huis.”

Line: “We zijn nu wel samen naar ‘Peaky Blinders’ en ‘Matroesjka’s’ aan het zien, maar ik denk dat ik per week niet aan vijf uur schermtijd kom. Omdat ik al een hele dag naar de radio luister, hoef ik niet per se ‘Het Journaal’ te zien.”

“Achtergrondbehang”

Victor: “Televisie is vaak achtergrondgeluid. Tijdens het wassen, stofzuigen of koken, bijvoorbeeld. En als Line niet in de buurt is, biedt hij gezelschap.”

Line: “Bij mij is veeleer radio achtergrondbehang. Of de lentebeelden op Eén.” (lacht)

“Sport à volonté”

Victor: “In tegenstelling tot mijn vrouw kan ik een hele zondag content zijn door naar ‘Studio Sport’ te kijken. Van boogschieten over roeien tot curling: er is geen sport die ik niet interessant vind. Tijdens de Olympische Spelen tikt mijn slaaptekort dan ook aan. Maar ook met de Ronde of Parijs-Roubaix straf je mij niet. Oh, en dan vergeet ik voetbal nog! Maar Line is áltijd belangrijker dan voetbal!”

Line: “Tenzij het finale is van de Champions League! (lacht) Als de Rode Duivels sjotten, kan ik mijn enthousiasme wat aanstoken, maar ik ga toch liever naar de cinema.”

“Gestopt met nagelbijten”

Line: “Voor de buis ben ik soms op mijn gsm aan het tokkelen. Maar dat enerveert Victor, waardoor hij de tv op pauze zet. Het beeld loopt weer als ik mijn telefoon opzij heb gelegd. Alles voor de liefde, zeker? Victor is dan weer gestopt met nagelbijten. Zo zit ik niet langer met een hamster voor de buis.” (lacht)

“Thee of wijn”

Victor: “Tijdens de week sta ik op om 6.15 uur. Exotischer dan een kom thee wordt het op werkdagen niet. In het weekend kraken we een fles rode wijn. Of ik daar niet moe van word? Ja, maar niet meer dan van een pintje.”

Line: “Victor kan veel beter tegen alcohol dan ik. Al worden zijn moppen wel wat flauwer.”

“Allebei snoepers”

Line: “Chips haal ik meestal niet in huis, omdat ik weet dat die het weekend niet overleven. De truc met het kommetje? Ik verlaat de keuken meestal met een kom én een handvol chips.” (lacht)

Victor: “Ook ik ben een snoeper, eigenlijk. Fruittella’s en zure Napoleons: hoe meer, hoe liever. Maar zet een bakje komkommer of wortel neer en ik eet dat ook op, hoor.”

Line: “Ah ja? Dat zal ik straks eens testen.” (lacht)

KIJKT HOEVEEL?

"Als we samen zijn, is dat een klein uur, op het eind van de dag”

AANTAL TV'S THUIS?

"We hebben allebei één tv thuis. Als we ooit gaan samenwonen, gaat er één weg. Of zouden we toch een scherm in de slaapkamer zetten?”

HOE EN WAAR?

"We kijken nu dichter tegen elkaar aangeplakt dan tijdens 'Blind Getrouwd' zeven maanden geleden”

MET WIE?

"Het liefst met elkaar”

ZAPT WEG VAN...

Line: "Datingprogramma's à la 'Love Island'. Ik date zelf liever met een trouwjurk aan dan in bikini”

Victor: "We hebben nog maar één keer tv gekeken op de slaapkamer. Dat was een nachtje Netflix tijdens onze huwelijksreis. Da's ook voldoende, want ik vind dat een scherm naast je bed vergif is voor je relatie. Ik denk dat bij koppels die wél een televisie op hun slaapkamer hebben, het er minder gezellig aan toe gaat in bed.”

MIJN TV-TIP

Save the last Dance: "Omdat Line en ik al dansend door het leven gaan en ondertussen van een wals naar een snelle beat zijn geëvolueerd."

Donderdag 20.40 uur op Vitaya