Line en Victor tonen blik achter de schermen van hun tweede huwelijksfeest: "We zijn trots dat we overgebleven zijn"

13 november 2019

17u43

Eén jaar geleden gaven Victor van Meerten (30) en Line Verckist (30) elkaar in 'Blind Getrouwd' het jawoord. Ze zijn het enige koppel dat het tv-programma overleefde, maar de twee zijn gelukkiger dan ooit. En dat vierden ze door hun huwelijksfeest nog eens over te doen.

Dat de liefde tussen Victor en Line sterker dan ooit is, spreekt uit alle beelden. Victor houdt van Line’s vrolijkheid, Line is dan weer fan van Victors oprechtheid, enthousiasme en eerlijkheid. Het mag dan ook niet verwonderen dat het koppel besloot om precies een jaar na hun huwelijk, de festiviteiten nog eens over te doen. En hoewel de kriebels volop aanwezig zijn, voelt het goed aan. “Nu kunnen we tenminste écht kussen, en niet geforceerd", lacht Victor voor het oog van de fotograaf. “Ja, ik denk dat het voor mij moeilijker was om diep in elkaars ogen te kijken en bijvoorbeeld neuze-neuze te doen dan voor Victor”, geeft Line toe.

Het duo kende inderdaad een moeilijke start. Line had het moeilijk om zich open te stellen tegenover haar echtgenoot en toonde vaak haar ‘bitchy’ kant. “Het was geen gemakkelijk parcours, en we hadden soms moeilijke momenten samen", geeft Victor toe. “Maar het is gepasseerd, en we zijn er met twee uitgekomen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb niet de behoefte om dat terug op te rakelen, al maak ik er soms wel een mopje over: ‘Weet je nog hoe bitchy je toen was?’”

Dit hernieuwde trouwfeest is dan ook écht genieten voor het koppel, en ze maakten van de gelegenheid gebruik om ook hun ‘Blind Getrouwd’-collega’s uit te nodigen. Dat ze als enige koppel overblijven, is een raar gevoel, geven ze toe. “We zijn er niet per se trots op dat we het enige overblijvende koppel zijn," zegt Victor, “maar we zijn wel trots dat we überhaupt overgebleven zijn.”

En de toekomst ziet er mooi uit. De twee zijn volop aan het verhuizen én denken al aan gezinsuitbreiding. “Binnenkort zijn we met vier!” Al zitten er voorlopig geen kindjes aan te komen, lachen ze. “We gaan twee katjes nemen.”