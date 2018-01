Lindsey begon relatie met verlamde Ken uit Philippe Geubels' 'Taboe': "M’n hart gevolgd" Wim Nijsten

23 januari 2018

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Ik heb niet voor de gemakkelijkste weg gekozen, dat besef ik." Maar Lindsey Van Dyck (34) heeft het zich nog geen moment beklaagd dat ze - zes jaar geleden - een relatie begon met Ken Delissen (37), die te zien was in de eerste aflevering van Philippe Geubels’ programma ‘Taboe’. "Wie Ken leert kennen, kán niet anders dan hem graag zien", vertelt ze in Dag Allemaal.

Mensen met een fysieke beperking. Zij waren Philippe Geubels’ eerste ­special guests in ‘Taboe’. Eén van hen was Ken, een leraar lichamelijke opvoeding die negen jaar geleden ongelukkig terechtkwam op de ijzeren rand van een ­trampoline. ­Sindsdien is hij verlamd van zijn kin tot zijn tenen, en hangt hij permanent aan de beademings­machine. Een dramatisch ­ongeval met verstrekkende gevolgen, dus. En toch is het niet alleen kommer en kwel.

Zeven jaar geleden leerde Ken in het ­verzorgingstehuis Lindsey kennen. "Zij was zorgkundige", vertelt Ken. "Het klikte vrij snel tussen ons. We praatten heel veel, en ik kreeg gevoelens voor haar."

"Eerst mezelf graag zien’"

Voor hij aan die gevoelens kon toegeven, moest Ken in het reine komen met z’n situatie. "Je moet eerst jezelf graag zien vooraleer je iemand anders graag kan zien", stelt hij. "Ik heb daar toch meer dan twee jaar over gedaan - met behulp van een psycholoog - want alleen kon ik dat niet aan. Daarna voelde ik dat ik weer klaar was voor een relatie.’"

