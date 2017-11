Linde moet haar tranen verbijten: "Dit voelt als afgeschoten worden. Bedankt" Marc Coenegracht |TDS

23u00 198 VIER TV "Ik denk dat ik me vanavond niet te veel zorgen moet maken", voorspelde Linde Merckpoel de afloop van de 24ste aflevering van de 'De Slimste Mens'. "Thibault en ik hebben een soort ros bastion gevormd. De afspraak is dat hij de finale speelt en ik rustig in mijn zeteltje blijf chillen."

Het liep enigszins anders. Linde belandde met Thibault in de finale. Het was nieuwkomer Kristof Calvo die in zijn zeteltje bleef chillen na een topaflevering die de miserie van dinsdag deed vergeten. Drie sterke, leuke kandidaten, met Groen-politicus Kristof Calvo als terechte winnaar. De 'finale van de roodharigen' was bijzonder spannend, maar Thibault bleek wederom onklopbaar. Een ontgoochelde Linde Merckpoel had alle moeite om haar tranen te bedwingen. "Dit voelt als afgeschoten worden door je broer. Bedankt."

Leuke tv dus, met een gevatte Philippe Geubels en Jan-Jaap van der Wal in de jury. Meer van dit. Hopelijk maandag al, wanneer Barbara Sarafian haar intrede doet.

De leukste quotes

Calvo: (of hij Slimste Mens kan worden) "De kans dat ik ooit de premier word van een onafhankelijk Catalonië is groter dan dat ik deze quiz win."

Calvo: (over het einde van zijn voetbalcarrière bij KV Mechelen) "Ik babbelde te veel en voetbalde te weinig."

Thibault: (over Calvo) "Toffe pee, hé. En schoon sokken."

Jan-Jaap: (tegen Erik na de introductie van de jury) "Doe jij er lang over om die rijmpjes te maken? Gehaktbal, Jan-Jaap van der Wal..."

Geubels: (over Calvo) "Hij is federaal fractievoorzitter van Groen-Ecolo. Yes, dat heb ik voorbereid. En weet je hoeveel mensen er in het Parlement werken? Iets minder dan de helft."

Jan-Jaap: (over Calvo en zij gestreepte sokken) "Hij is een man met Catalaans bloed. Hij kan zich dus ergens halfweg de quiz afscheiden. Jouw sokken proberen zich nu al af te scheiden van de rest van je lichaam."

Geubels: (of hij voor Groen stemt) "Nee. Ik ben een beetje teleurgesteld in de partij. Mijn vrouw wilde lid worden, maar die is geweigerd. Ze had niet genoeg haar onder haar oksels."

Geubels: (over de natuur) "Ja, we zijn bekommerd. Gij toch ook, Erik? Da’s toch de waarom gij geen deo gebruikt. Ik sorteer ook veel. Blik bij de pmd, groenafval bij de gft, folders van Groen bij het oud papier."

Geubels: (over Linde) "Fantastisch. Ongelooflijk. Prachtige stem, zalig om elke morgen mee wakker te worden. En op de radio doet ze het ook heel goed. Nee, als ze vandaag wint, laat ik haar naam tatoeëren. Op Jan-Jaap."

Geubels: (over Thibault) "Ook een groene jongen, zo te zien. Hij heeft toch al een nest voor bosduiven." Waarop Thibault: "Het is geknipt." En Geubels: "Door een epileptische kapper."

Geubels: (tegen Erik) "Koersen is niks voor u hé, Erik. Gij hebt niet genoeg tandjes om bij te steken."

Jan-Jaap: (over zijn wijkende haarlijn) "Mijn kapsel zit al de hele tijd naar dat van Philippe aan het kijken. En denkt nog een paar weken…"

Geubels: (over de sterfscène die de kandidaten moeten spelen) "En ik zie Kristof denken: "Ik moet morgen terug naar de Kamer.""

Geubels: (tegen Linde na de performance) "We gaan voor Thibault, maar ik hoop dat iemand u nog stealt."

Thibault: (over bijgeloof) "Ik dacht dat ik het niet had, maar dat is niet zo. Ik wil dat ons moeke een kaars brandt tijdens mijn examens en nu eigenlijk ook. Ik heb hier ook vaste rituelen. Eén pintje, één lekker pistoletje, één Nalu, zo van die dingen."

Erik: (over Geubels) "Ik zie Philippe daar al staan in het Colosseum. Zo met een drietand." Waarop Geubels: "Gij zijt zelf een drietand."

Geubels: (tegen Calvo, na diens overwinning) "Kom jen terug? Zeker? Heb je maandag niks gepland?"

Hilarische momenten

Isolde Lasoen maakte handig gebruik van haar passage bij 'De Slimste Mens' om reclame te maken voor haar nieuwe plaat. Thibault geeft op zijn beurt een cd'tje van zijn band Equal Idiots aan Erik.

Linde kaapt even de uitzending om aan haar vlog te werken. Dat blijft niet zonder gevolgen. Jurylid Jan-Jaap: "Vlog. Dat is een Engels woord voor irritant." Waarop Geubels: "Bij ons is Hollander een Belgisch woord voor irritant."

Thibault geeft tekst en uitleg over het T-shirt met logo PDS dat hij draagt. "Dat is van de Kempense punkband The Priceduifkes. Echt keigoed."

Kantelmomenten

De drie kandidaten zijn duidelijk aan elkaar gewaagd. Dat blijkt al tijdens de 3-6-9-ronde, waarin ze elk 10 seconden scoren. In de Open Deur-ronde is Linde haar concurrenten te snel af. Ze kent alle dieren waarop in België wordt gejaagd. In de Puzzel-ronde neemt Calvo voorsprong.

In de fotoronde zijn de drie kandidaten erg sterk en snel, maar in de doorgaans beslissende filmpjesronde kan niemand het verschil maken. Calvo behoudt zijn voorsprong en wint.

Linde en Thibault spelen een bijzonder sterke finale. Bij de eerste drie vragen worden liefst veertien goede antwoorden gegeven. Maar dan slaan de zenuwen toe, vooral bij Linde. Ze stopt weliswaar op 41 seconden, maar Thibault heeft voldoende aan 12 seconden om drie goede antwoorden te bedenken over trainer Bölöni. Exit Linde.

De eindscore (vóór het finalespel)

Kristof Calvo 429 sec.

Linde Merckpoel 304 sec.

Thibault Christiaensen 292 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

5. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

6. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

7. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

8. Dina Tersago 4 deelnames

Nieuwkomer

Actrice Barbara Sarafian