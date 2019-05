Linde Merckpoel vertelt in ‘De Columbus’ openhartig over relatiebreuk SD

28 mei 2019

06u56 0 TV Vanavond reist Wim Lybaert samen met Linde Merckpoel (34) in zijn geliefde Columbus langs de Britse zuidoostkust.

De radiomaakster vertelt er openhartig over vakanties met haar vader en moeder, haar passie voor schrijver Roald Dahl én over haar relatie met Gilles De Coster, die in 2017 tot een einde kwam. “Ik was echt heel droevig”, klinkt het. “Zo droevig dat je echt gelooft: ik zie niet dat ik ooit nog gelukkig ga zijn. Mensen zeiden me: Linde, dat gaat de interessantste periode van je leven worden. Ik geloofde er niets van, maar ze hebben honderd procent gelijk gekregen. Het was wel de droevigste periode van mijn leven, je komt jezelf ook wel tegen.”

‘De Columbus’, om 20.40 uur op Eén