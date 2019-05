Linde Merckpoel openhartig: “Mijn relatiebreuk bleek zowel de moeilijkste en de mooiste periode van mijn leven” MVO

28 mei 2019

22u15 0 TV Vandaag zagen we Linde Merckpoel (34) in ‘De Columbus’. Daar vertelde ze openhartig over de moeilijkste, maar ook de mooiste periode in haar leven.

Haar vader was fotograaf, dus Linde heeft wel iets met foto’s. Ook nu hecht ze nog veel waarde aan de foto’s van haar vrienden in huis. Vrienden waar ze op kan bouwen. Want de mensen die ze het liefst heeft, stonden het afgelopen jaar na haar relatiebreuk voor haar klaar. Het was de droevigste en meest interessante periode van haar leven.

In Engeland moet je rekening houden met regen. En toevallig regent het net op het moment dat Linde en Wim een douche gaan nemen. Die douche is natuurlijk buiten, als je met De Columbus reist. Een bijzondere ervaring voor Linde.

Linde staat erop altijd netjes te praten en gaf er zelfs ooit les in. Wim heeft het net iets moeilijker met AN. Tijd voor een les. Te beginnen met G en H.

Als Wim droomt, wordt daarin hoogstens een handje vastgehouden. Romantisch dus. Maar Linde, die heeft andere ervaringen. Wim krijgt er stress van.

Op weg naar de eindbestemming maken Wim en Linde een tussenstop bij vuurtoren Bill. Onderweg naar daar krijgt Linde het moeilijk. Al die schoonheid overvalt haar. Want Bill, die stelt niet teleur. Het is de vuurtoren der vuurtorens.