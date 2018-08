Linde Merckpoel leent ongevraagd 'Bedgeheimen' van James Cooke (en daar is VIER niet blij om) MC

09 augustus 2018

00u00 1 TV Trouwe lezers van hln.be konden het gisteren al zien. 'Bedgeheimen', de populaire rubriek van de VIER-talkshow 'Gert Late Night' - waarbij James Cooke in bed duikt met BV's - heeft een zomerversie. De rubriek heet nu 'Een slaapmutsje met' en James Cooke is vervangen door Linde Merckpoel, die voor de Lokerse Feesten de filmpjes maakt.

Zij dook met een aantal artiesten - Niels Destadsbader, Alex Agnew en Bart Peeters - het bed in na hun optredens. Een wel erg getrouwe kopie van 'Bedgeheimen'.

Maar bij VIER zijn ze niét zo blij met het ongevraagd lenen. "Het is eervol voor James Cooke dat z'n rubriek zo gesmaakt wordt, maar het is zeer jammer dat men geen contact heeft opgenomen met ons", vertelt SBS-woordvoerder Kristof Demasure.

"Volgende maand starten we met een vierde seizoen van 'Gert Late Night', mét de rubriek van James. Een item dat veel bekeken wordt, vooral omdat deze bedgeheimen oprechte opnames zijn tijdens een verblijf van een week op Gerts boot. In de aanloop naar dat programma meesurfen op dat succes is gemakkelijk. Maar we beschouwen dit als een compliment, juridische stappen zullen we niet ondernemen."