Ligt Jan nu al onder de sloef in ‘Boer zkt. Vrouw?’ MVO

29 oktober 2018

Jan neemt zijn meisjes mee naar de supermarkt om boodschappen te doen voor het avondeten. Daar wordt duidelijk dat hij nu al 'onder de sloef ligt' bij zijn dames.

Hij had een stoofpot met vlees in het achterhoofd, maar daar dachten de dames anders over... Het blijkt dat Laura en Romina zich al helemaal in hun sas voelen in het bijzijn van Jan.

‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’, vanavond, 20u35, VTM.