Lieven Van Gils zet tv-carrière verder met docureeks over ‘de koers’ MVO

09 oktober 2019

07u07

Bron: NB 0 TV Nu ‘Van Gils & Gasten’ is afgelopen richt Lieven Van Gils zich op een ander format: de documentaire. Hij werkt momenteel aan een tv-versie van het boek ‘De Val’ van Matthias M.R. Declercq, waarin onder andere wielrenners Iljo Keisse, Wouter Weylandt en Dimitri De Fauw aan bod komen.

Iljo Keisse, Wouter Weylandt, Dimitri De Fauw, Bert De Backer en Kurt Hovelijnck - ofwel het ‘Scheldepeleton’. Zij staan centraal in het nieuwe programma van Lieven. Hun carrières gingen niet altijd over rozen. De Fauw stapte uit het leven toen hij 28 was, en Weylandt verongelukte in 2011 tijdens de Ronde van Italië. Declercq vatte hun pakkende verhalen samen in zijn boek, ‘De Val’.

Van Gils pikt daarop in met zijn zesdelige reeks over het leven van deze renners. Zelf is hij een grote fan van het boek, en hij nodigde hij Iljo Keisse en de auteur al een keer uit in ‘Van Gils & Gasten’. “Toen had ik amper twaalf minuten om hen te interviewen, nu mogen we zes afleveringen maken. Dat is voor mij een ongekende luxe.”, meent hij in Het Nieuwsblad.