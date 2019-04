Lieven Van Gils werkte mee aan docureeks rond Frank Vandenbroucke: "Ik was de laatste die hem interviewde voor tv. Hij was tot de laatste snik god" Mark Coenegracht

08 april 2019

00u00 1 TV "Neen, ik heb nog geen concrete plannen. Eerlijk, ik teken onmiddellijk als ik morgen terug naar de sportredactie zou kunnen. Maar 'opgestaan is plaats vergaan', dat besef ik maar al te goed." Lieven Van Gils praat voor het eerst sinds bekend raakte dat de stekker uit zijn talkshow 'Van Gils & gasten' wordt getrokken. De laatste maanden werkte hij mee aan de Canvasreeks 'VDB. Ik ben god niet'.

Nog exact vijf weken, tot en met donderdag 9 mei, is Lieven Van Gils (55) gastheer van 'Van Gils & gasten'. Nadien breekt voor hem een lange vakantie aan. Voorlopig zonder concrete plannen. Na tien jaar praatshows is het tijd voor iets anders. We spraken met Lieven in Leuven, waar 'VDB. Ik ben god niet' werd voorgesteld, een uitstekende biopic over het leven van wielrenner Frank Vandenbroucke. Voor die reeks deed Van Gils interviews met sportieve betrokkenen, terwijl hij ook gebonden was aan het dagelijkse ritme van zijn 'Van Gils & gasten'. "Een hectische periode, ja. Maar ik heb geen seconde getwijfeld toen ze me vroegen of ik mee wilde werken aan deze docureeks. Integendeel. Ik moet bekennen dat het onmiddellijk weer begon te kriebelen."

"Natuurlijk is er nu een duiveltje dat mij toefluistert dat ik destijds beter bij de sportdienst was gebleven. Ik móest daar eigenlijk niet weg. Eerlijk, ik wilde daar ook niet weg. Op de sportdienst kan je oud worden. Kijk maar naar Frank Raes. Op pensioenleeftijd, maar wel gevraagd om 'Extra Time' verder te zetten. Ik was absoluut niet uitgekeken op het wielerwereldje. Alleen, op een gegeven ogenblik zijn ze aan mijn mouw beginnen te trekken. Phara de Aguirre wilde dat ik een test kwam doen. En ze heeft me niet meer losgelaten..."

"Ik heb nog jaren voor de sportdienst gewerkt - met 'de tafel' nog mee in de Tour rondgetrokken - maar de combinatie werd alsmaar moeilijker. Uiteindelijk moet je dan kiezen. Tja, nu denk ik soms dat ik beter anders had gekozen. Maar dan had ik bijvoorbeeld deze prachtige documentaire weer niet kunnen doen. Nu, als ze me vandaag vragen of ik straks weer naar de Tour wil gaan, zou ik dat meteen doen. Ik besef uiteraard maar al te goed dat dat natuurlijk niet kan. Anderen hebben mijn plaats ingenomen. Ik zal nooit ofte nimmer mijn plaats daar weer opeisen. Maar als ze vandaag zeggen dat ik opnieuw naar de sportredactie moet, teken ik morgenvroeg present", lacht hij.

Lange gesprekken

"Misschien ligt er wel een compleet nieuwe toekomst op mij te wachten. Als ik ooit nog aan een reeks mag werken zoals deze, zou ik graag niet alleen de interviews doen, maar ook meewerken aan de verwerking van al dat materiaal. Mee die reeks vormgeven. Ik heb voor deze docureeks uitzonderlijk lange gesprekken mogen doen. Drie, vier uur interview, dat is leerrijk en verhelderend. Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan."

Hoewel Lieven al in 2000 op de sportdienst van de VRT begon, heeft hij Vandenbroucke als journalist nooit echt goed gekend. "Ik heb mijn eerste Tour in 2001 gedaan. Toen was Vandenbroucke al over zijn hoogtepunt. Ik heb hem af en toe eens een vraag gesteld, maar nooit een langer interview. Ik had toen helemaal niet in de gaten hoe diep hij zat. Die gast glom altijd. Maar innerlijk moet hij vol builen en blutsen hebben gezeten, vol krassen op zijn ziel, getormenteerd ook. Maar de carrosserie blonk. En tot het laatste moment werd hij overal op handen gedragen. Hij was tot de laatste snik god."

"Toch ben ik wel de journalist die het allerlaatste tv-interview heeft gedaan met VDB, twee weken voor zijn dood in 2009. Ik zat in Mendrisio voor het WK. Frank was daar als analist voor een krant. Ik heb hem toen gevraagd of hij even live in 'De Zevende Dag' wilde komen. Weinig spraakmakend, maar wel zijn allerlaatste tv-optreden. Dat was op 27 september. Op 12 oktober stierf Frank in Senegal."

'VDB. Ik ben god niet' is vanaf 22 april te zien op Canvas.