Lieven Van Gils trekt na vier jaar ‘Van Gils & Gasten’ een streep onder zijn talkshow MC

28 februari 2019

20u36 0 TV Lieven Van Gils trekt op donderdag 9 mei een definitieve streep onder zijn talkshow ‘Van Gils & Gasten’. Dat maakt de talkshowhost vanavond zelf bekend in zijn programma. Wat Van Gils straks gaat doen, is niet geweten. “Tijd om aan een nieuw decennium te beginnen”, klonk het vaag. Wellicht blijft Van Gils even weg van het scherm.

Lieven Van Gils, die vorige zondag 55 jaar werd, begon in 2008 aan een schier eindeloze reeks praatshows, eerst samen met Phara de Aguirre in ‘Phara’, dan vijf jaar ‘Reyers Laat’ en sinds augustus 2015 ‘Van Gils & Gasten’. Met al zijn ervaring begreep hij echter wel dat er sleet zat op zijn formule, die het hoe langer hoe moeilijker had om een nieuw, jong publiek aan te spreken. “Niet dat ik er genoeg van heb, want een programma als ‘Van Gils & Gasten’ mogen presenteren is en blijft een geschenk”, zegt Lieven Van Gils. “Ik rijd nog elke dag met plezier naar mijn werk. Maar de kijker heeft na vier seizoenen wel recht op iets anders. En voor mezelf is het ook tijd om nog eens van een wipplank te springen. Tien jaar Studio Brussel, tien jaar sportjournalist, tien jaar talkshows: ik kijk nu al uit naar het vervolg. Wel eerst nog even een goede eindsprint rijden. Daar ga ik van genieten.”

Niet dat de kijkcijfers naar beneden tuimelden. De voorbije avonden flirtte Van Gils, Europees voetbal of niet bij de concurrentie, steevast met de kaap van 400.000 kijkers en was een piek tot een half miljoen trouwe fans niet uitzonderlijk. Ter vergelijking: het vorige seizoen van ‘Van Gils & Gasten’ scoorde live gemiddeld 356.000 kijkers. ‘Dertigers’, de realityreeks die begin dit jaar ‘Van Gils & Gasten’ tijdelijk verving, deed een pak beter met 650.000 kijkers. Dat onverwachte succes heeft het einde van de talkshow wellicht bespoedigd.

Lachen met Lieven

Groot probleem voor de talkshow was dus het profiel van de kijkers: vooral oudere Vlamingen stelden trouw af op ‘Van Gils & Gasten’. Jongeren zapten weg naar ‘Gert Late Night’ op VIER.

Een nog groter probleem was dat Van Gils hoe langer hoe meer het slachtoffer werd van negatieve perceptie. De persiflage van Jonas Van Geel in ‘Tegen De Sterren Op’ op VTM hakte er zwaar in. Daarin bootste Van Geel Van Gils na die zogezegd thuis aan tafel talkshowhost was met zijn klassieke stopzinnen als ‘vertel es, interessant hè’ en ‘daar praten we straks over’. Of Sven De Leijer die in zijn ‘Vrede Op Aarde’-show een compilatie maakte met Van Gils’ versprekingen en feitelijke foutjes: ook pijnlijk hard. Al was het nogal ongepast om in een Eén-programma een eigen icoon zo voor schut te zetten.

‘Van Gils & Gasten’ ging ook hoe langer hoe meer op zekerheden dobberen. Afspraakje maken met de uitgever van een succesboek, een gouden plaat overhandigen, inspelen op de actualiteit… Het frisse, het spitse, was weg.

Weg van het scherm

Van Gils houdt nu dus de eer aan zichzelf en doet na 10 jaar talkshows de boeken toe. Concrete plannen wat hij hierna gaat doen, zijn nog niet bekend. Terug naar de Ronde van Frankrijk gaan en opnieuw kompaan worden van Karl Vannieuwkerke in ‘Vive le Vélo’ lijkt onwaarschijnlijk. Maarten Vangramberen, die in 2016 van Van Gils overnam, doet die job voortreffelijk.

Keert hij dan terug naar de radio, het medium waar voor hem alles begon? Niet onmogelijk. Even weg van het scherm lijkt een zekerheid. En misschien wel een opluchting voor Lieven zelf. Want ook vorig jaar al kreeg Van Gils behoorlijk tegenwind. «Ik zou liegen mocht ik zeggen dat die kritieken mij niet raken. Wél dus», vertelde Lieven toen. «Het went nooit. Dat van die olifantenhuid is nonsens, toch wat mij betreft. Elke kritiek, zeker als die op de man is, is bijzonder onprettig om te lezen. Het helpt wel als je weet waar het vandaan komt. Maar het blijft pijn doen», klonk het toen. Nu heeft hij echter beslist ermee te kappen.

Jonas Van Geel deed Lieven na in ‘Tegen De Sterren Op’.

Een beroemd fragment uit ‘Van Gils En Gasten’: Tom Lenaerts haalt uit na politiek gekibbel.