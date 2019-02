Lieven Van Gils trekt na tien jaar ‘Van Gils & Gasten’ een streep onder zijn talkshow MC

28 februari 2019

20u36 0 TV Lieven Van Gils trekt op donderdag 9 mei een dikke en definitieve streep onder zijn talkshow ‘Van Gils & Gasten’. Dat nieuws, dat al ruime tijd gefluisterd werd, maakt de talkshowhost vanavond zelf bekend in zijn programma. Wat Van Gils, die tien jaar lang zijn avondshow runde, straks gaat doen is niet geweten. ‘Tijd om aan een nieuw decennium te beginnen’, klonk het vaag.

Het onverwachte én grote succes van ‘Dertigers’, de realityreeks die begin dit jaar de talkshow van Lieven tijdelijk verving en met tot 650.000 kijkers nu al dé tv-verrassing van 2019 is, heeft het einde van ‘Van Gils & Gasten’ bespoedigd. De presentator, die vorige zondag 55 jaar werd, begreep als geen ander dat er sleet zat op zijn formule, die het hoe langer hoe moeilijker had om een nieuw, jong publiek, aan te spreken. Niet dat de kijkcijfers naar beneden tuimelden. De voorbije avonden flirtte Van Gils, Europees voetbal of niet bij de concurrentie, steevast met de kaap van 400.000 kijkers en was een piek tot een half miljoen trouwe fans niet uitzonderlijk.

Een nog groter probleem was dat Van Gils hoe langer hoe meer het slachtoffer werd van negatieve perceptie. De door Jonas Van Geel perfect uitgevoerde persiflage van Van Gils die thuis gewoon verder talkshowpresentator speelde met klassieke stopzinnen als ‘Vertel es. Interessant hè’ en ‘Daar praten we straks over’ in ‘Tegen De Sterren Op’, hakte er zwaar op in. Het handvol versprekingen en feitelijke foutjes van Lieven door Sven De Leijer in een filmpje tijdens zijn ‘Vrede Op Aarde’-show bij elkaar harkte, was ook pijnlijk hard. Hoe ongepast het ook was om in een Eén-programma een eigen icoon zo in de wind te zetten. Van Gils laat de eer dus aan zichzelf en doet na 10 jaar de boeken toe.

Jonas Van Geel deed Lieven na in ‘Tegen De Sterren Op’.

Een beroemd fragment uit ‘Van Gils En Gasten’: Tom Lenaerts haalt uit na politiek gekibbel.