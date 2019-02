Lieven Van Gils over zijn talkshow: “Ik stel mezelf de vraag of het tijd is voor iets anders” DBJ

Bron: WTAA 0 TV Vanavond begint Lieven Van Gils (54) aan een nieuw seizoen van zijn talkshow ‘Van Gils en gasten’. In een gesprek met Alex Agnew lijkt hij te zinspelen op een vertrek als presentator. “Ik wil uitbreken.”

Lieven Van Gils was vorige week te gast in de podcast van comedian Alex Agnew en had het daar onder meer over zijn toekomst in televisie. “Soms denk ik dat ik een talkshow ga maken tot mijn pensioen, maar nu voel ik wel iets anders kriebelen”, aldus Van Gils. “Ik heb tien jaar Studio Brussel gedaan, tien jaar sportredactie en nu tien jaar verschillende talkshows. Dus ik voel nu wel dat ik op een kruispunt ben gekomen. Ik voel mezelf de vraag stellen of het tijd is voor iets anders.”

Wat Lieven eventueel nadien zou willen weet hij niet precies. “Ik voel dat ik wil uitbreken, zoals ik dat destijds deed als vliegende reporter in de Ronde van Frankrijk. Zo’n talkshow is een geweldig privilege om te doen, maar ik kom al tien jaar die studio niet meer uit. Hoe ik dat vervolg dan precies zie, weet ik niet.”

Lieven reageerde ook op de kritiek die zijn ‘Van Gils en gasten’ weleens krijgt. “Kon ik maar zeggen dat het als water op een eend van mij afgleed”, vertelt Van Gils. “Maar alles doet pijn. Zomaar bijsturen gaan we echter ook niet doen. We maken ‘Van Gils en gasten’ op vraag van één en die zijn heel tevreden over wat we maken, dus we gaan het roer niet volledig omgooien. Je kan ook niets doen tegen die kritiek, iedereen kan gewoon schrijven wat ie wil. Op den duur wordt het dan ook bon-ton om kritiek op ons te hebben.”