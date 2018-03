Lieven Scheire toont wat je allemaal kan met een bankkaart SD

27 maart 2018

20u36

Bron: VTM 0

Misschien gebruik jij het contactloos betalen met je bankkaart al, maar in de toekomst zullen er hiervan nog veel meer toepassingen zijn. Lieven Scheire laat je vanavond in ‘Kan Iedereen Nog Volgen’ al een geweldige toepassing zien, maar in dit filmpje laat hij je nog enkele knotsgekke ideeën zien.

'Kan Iedereen Nog Volgen', elke dinsdag om 20u35 bij VTM