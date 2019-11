Lieven Scheire stelt wandelende tak Eddy voor in ‘Beestig’ SDE

09 november 2019

16u44

Bron: VTM 0

Bij Lieven Scheire thuis houdt Eddy altijd een oogje in het zeil. En Eddy, da’s geen bewakingsagent, maar Lievens huisdier: een wandelende én vliegende tak. Eddy heeft een mooi plaatsje gekregen in de woonkamer, al is er slechts een probleem: Lievens vrouw is absoluut geen fan van het beestje.

‘Beestig’, 18.15 op VTM