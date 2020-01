Lieven Scheire blij met heropleving van ‘Willy's en Marjetten’ MVO

21 januari 2020

'Willy's en Marjetten', de komische reeks van Bart De Pauw en Neveneffecten, werd gecreëerd in 2006. Vandaag leeft de serie echter nog altijd, ook bij jonge studenten, zo ontdekte Studio Brussel. Zij spraken met Neveneffecten-acteur Lieven Scheire over de nieuwe Facebook-groep 'Willy's en Marjetten - Dinkposting'.

Die werd gemaakt door Benjamin uit Koekelare. In de groep worden foto’s uit de reeks gedeeld, gepaard met grappige bijschriften. Volgens Benjamin was het gewoon voor de lol, maar de groep heeft ondertussen al 27.000 leden. “Ik denk dat het voor afleiding zorgt tijdens de examenperiode.”

Ook Lieven Scheire, die Pol Thys speelde in de serie, is blij. “Ik heb geen idee waar dit vandaan komt, maar het is heerlijk om te zien."