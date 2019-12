Lieven Scheire als beste kandidaat dé favoriet om ‘Slimste Mens’ te worden: "Ik hoop dat Lotte en Astrid straks gehakt van mij maken" Mark Coenegracht

09 december 2019

00u00 0 TV Met humor als extra wapen werkte Lieven Scheire zich moeiteloos op tot grootste kanshebber om dit jaar 'de slimste mens ter wereld' te worden. Maar als het van hemzelf afhangt, mag de overwinning naar seksuologe Lotte Vanwezemael of sopraan Astrid Stockman gaan. De finaleweken starten vanavond, de winnaar kennen we op 19 december.

Van alle finalisten is het Lieven Scheire die dit seizoen het beste heeft gescoord. De presentator-comedian mag dus rustig toezien hoe de andere negen - vijf mannen en vier vrouwen - zich een weg knokken naar de grote finale over welgeteld acht afleveringen. Scheire zelf treedt pas op donderdag 19 december opnieuw in de arena, in de allerlaatste uitzending. Als het van hem afhangt, speelt hij die grote finale tegen twee dames. "Ik hoop dat Lotte en Astrid in de finale zullen zitten, en daar dan gehakt van mij maken. Dat is mijn droomscenario", legde hij aan het einde van zijn laatste reguliere deelname uit.

Geen cadeau

Scheire verwees naar twee van de allerbeste kandidaten die dit najaar meespeelden. Sopraan Astrid Stockman was de eerste grote verrassing van dit zeventiende seizoen. Compleet onbekend bij haar aantreden, trok ze als een orkaan door acht afleveringen en klom ze op tot een zelfzekere quizautoriteit. En dankzij haar 'Slimste mens'-avonturen maakte ze in haar eentje meer reclame voor klassieke muziek dan een gesubsidieerde cultuursector. Lotte Vanwezemael is de jonge seksuologe die in sneltreinvaart in de voetsporen van Goedele Liekens treedt. Zij deed zes keer mee.

Al is als allerlaatste kandidaat binnenkomen in de finaleweken geen cadeau. Vraag dat maar aan Julie Colpaert en Gert Verhulst, met elf overleefde afleveringen de recordhouders met de meeste deelnames. Zij kwamen beide als allerlaatste terug, maar gingen niet met de overwinning naar huis. Die eer ging respectievelijk naarAdil El Arbi en Peter Van de Veire. Wellicht waren zij net iets beter ingespeeld dan de nieuwkomers, die nagelbijtend hun beurt moeten afwachten. Of dat een probleem wordt voor Lieven Scheire, is onduidelijk. Hij bleek enkel bij zijn allereerste deelname lichtjes nadeel te ondervinden van zenuwen en stress, maar speelde vervolgens vlekkeloos.

Ervaring

Scheire heeft echter nauwelijks of geen ervaring in het finalespel. En dat kan wel een probleem zijn, omdat dat onderdeel allesbepalend is in de laatste rechte lijn naar de titel van 'Slimste mens'.

Cartooniste Christine 'Chrostin' De Witte heeft de meeste ervaring in het finalespel. Een voordeel, maar nooit eerder slaagde een kandidaat die in de eerste finaleweek moest spelen erin om het tot in de echte titelstrijd te overleven. Dat alles leidt ertoe dat Astrid Stockman weleens de grote favoriet zou kunnen zijn om Peter Van de Veire op te volgen. Negen jaar na de overwinning van Linda De Win is het trouwens hoog tijd dat nog eens een vrouw wint.

Dit zijn de tien finalisten

Tien finalisten gaan vanaf vanavond tot volgende week donderdag voor de eindoverwinning. Ze hopen zo Peter van de Veire op te volgen, die vorig jaar tot allerslimste werd gekroond. In deze volgorde stappen ze opnieuw in de quiz.

'De slimste mens’, VIER, 21.30 uur