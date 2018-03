Lieve uit ‘Blind Getrouwd’ is niet zo kil als ze lijkt op tv: "Buiten het oog van de camera’s hebben we al snel gekust" VEERLE VAN DE WAL

06 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Of Lieve (28) en Aljosja (29) uit Blind Getrouwd getrouwd blijven, is voorlopig nog een geheim. Maar Lieve doet in Story deze week alvast een opvallende bekentenis: hun eerste kus gaven ze al lang voor de zoen die we op tv zagen.

Op sociale media kreeg Lieve het de voorbije weken zwaar te verduren. Kijkers begrepen niet waarom ze zich niet openstelde voor Aljosja en noemden haar kil, afstandelijk en zelfs een ijskoningin. "Dat is natuurlijk hun mening, maar ik ben zo niet. Integendeel, ik ben een echt gevoelsmens", zegt Lieve in het weekblad. "Aljosja heeft me ook gezegd dat ik hem nooit gekwetst heb. Voor de kijkers lijkt het alsof we vaak kibbelen maar dat is onze vorm van humor. Op tv zie je overigens maar een heel klein stuk van ons hele avontuur samen."

Hoezo? Wat hebben we niet te zien gekregen?

Op tv lijkt het misschien dat het lichamelijk contact tussen ons moeilijk verliep, maar in werkelijkheid hebben we ons daar snel voor opengesteld, dat hoort immers bij het experiment. We hebben al redelijk snel gekust, maar aanvankelijk niet voor het oog van de camera’s. Dat stukje wilde ik bewust eerst privé houden. Als de camera’s draaiden, was ik meer gesloten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN