Lieve en Aljosja groeien uit tot lievelingen van 'Blind getrouwd': "Maar al die negatieve commentaren..." Frederik Velghe

27 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV "Oké, liefde op het eerste gezicht was het niet, maar we kwamen wél meteen goed overeen." Voor het eerst reageert Lieve (28) uit ‘Blind Getrouwd’ op de verwijten over haar kille houding. Dat doet ze deze week in Dag Allemaal, nu ze op tv dan toch naar Aljosja (29) lijkt toe te groeien.

"Doe toch eens wat meer moeite, Lieve!" Dat was de ondertoon bij de meeste commentaren die de kijkers van ‘Blind Getrouwd’ her en der op sociale media ventileerden. Van bij het begin had de goedlachse West-Vlaamse de schijn ietwat tegen. Net zoals Tine vorig jaar leek ze namelijk meteen al beslist te hebben dat het met haar man niets zou worden. Maar kijk, stilletjesaan ontpoppen Aljosja en zij zich als de nieuwe publiekslievelingen. Want geheel op hun eigen manier zijn ze naar elkaar aan het toegroeien. 

"Wie me kent, wist dat ik wel even nodig zou hebben om te ontspannen", zegt Lieve in Dag Allemaal. "Het publiek was minder geduldig. Wellicht omdat het contrast met de coup de foudre van ­Mike en Marjolein groot was. Vanaf toen waren wij ‘het ongemakkelijke koppel’. Maar de waarheid is dat we dat zelf nooit zo hebben aangevoeld."

